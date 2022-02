E firesc să fie aşa deoarece semnalele de acum deschid calea spre mai multe paliere de acţiune legislativă generală şi pentru un anume caz în particular, anunţând că, într-adevăr, instituţiile europene chiar s-au trezit din amorţeală şi, ca atare, vor să-şi asume noile privilegii lărgite privind supravegherea şi garantarea existenţei statului de drept în UE. Apoi, dacă şi unde va fi cazul, să treacă la sancţiuni financiare grele, în sistem progresiv dar rapid, la adresa unuia sau altuia dintre Statele Membre.

Au fost respinse în bloc, cu unanimitate de voturi, cele două plângeri formulate de Polonia şi Ungaria la adresa deciziilor de sancţionare decise de Comisia Europeană. Repet, nu era nimic neaşteptat, dar total nou este că este confirmată legalitatea marelui demers propus de Comisie şi votat de Parlamentul European, acela prin care accesul la fondurile europene, la orice tip de fonduri comunitare, inclusiv cele atribuite fiecărei ţări prin PNRR, pot fi blocate dacă Executivul european argumentează apariţia într-o ţară de încălcări grave şi cu consecinţe extrem de serioase a drepturilor omului, a principiilor statului de drept în general.

În cazul Poloniei, problema de fond se referă la acuzaţia că există o tentativă clară şi prelungită de subordonare a justiţiei de către puterea politică precum şi, pe fond, promulgarea unei legi care conferă dreptului naţional prevalenţă în faţa celui european. Ceea ce, evident, minează esenţa întregului demers de construcţie prezentă şi viitoare a edificiului comun european.

În cazul Ungariei, problema centrală este corupţia, acuzaţiile multiple vizând existenţa unei adevărate reţele naţionale formată din companii conduse de apropiaţi ai premierului Orban. Apărătorii săi spun că, de fapt, este doar o replică la agenda conservatoare şi de tip suveranist a guvernului de la Budapesta şi că, de fapt, miezul discordiei o constituie mult discutata iniţiativă Actul de protecţie a Copilului care impune limitări severe a diseminării de conţinut tip LGBTQ+, aşa cum susţine într-un mesaj pe Twitter Judit Varga, ministrul Justiţiei din Ungaria:

❗️ #CJEU delivered a politically motivated judgment because of the Child Protection Act! The decision is living proof that Brussels is abusing its power. This is another #pressure against our country only because we adopted our law on child protection last summer.