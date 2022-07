Politico: Guvernul demis al Bulgariei trage un semnal de alarmă asupra mafiei ce ar fi preluat controlul asupra unei graniţe UE cu Turcia

Guvernul premierului Kiril Petkov, venit la putere cu doar şapte luni în urmă având o platformă anticorupţie, a demisionat săptămâna trecută după ce a pierdut o moţiune de cenzură în parlament.

Până la investirea unui nou guvern, aliaţii săi au accelerat demersurile unei campanii publice împotriva grupului de crimă organizată care activează la Vama Kapitan Andreevo, de la graniţa Bulgariei cu Turcia. Cunoscută ca fiind un loc propice pentru traficul de droguri introduse în Uniunea Europeană este şi un loc unde importatorii sunt şantajaţi de mafie.

Chestiunea corupţiei de graniţa Bulgariei este o problemă veche din cauza căreia ţării vecine nu i s-a permis să se alăture zonei Schengen, iar prin iniţiativa sa premierul Petkov încearcă să se delimiteze cât mai mult de fostele administraţii care şi-au pătat reputaţia în virtutea legăturilor cu reţelele criminale.

Investigaţia guvernului bulgar se concentrează pe un grup de crimă organizată care se foloseşte de monopolul pe care îl deţine asupra uneia dintre cele mai aglomerate vămi pentru a facilita comerţul ilicit - permiţând produselor alimentare care, în mod normal, ar fi trebuit refuzate sau distruse pentru că nu sunt conforme standardelor UE, să intre pe piaţa europeană.

Ivan Hristanov, ministrul adjunct al agriculturii şi cel care se ocupă de campania anticorupţie de la punctul de trecere a graniţei Kapitan Andreevo, a povestit pentru Politico cum a ajuns să fie păzit în mod constant din cauza ameninţărilor primite de el şi familia sa, situaţie în care se află şi alţi oficiali.

„Am primit un mesaj din partea mafioţilor. Era ca un fel de întrebare: O să fim în război cu tine? Sau facem pace?”, a dezvăluit Hristanov despre mesajul primit de la mafie după ce a cerut să vadă un dosar.

„Graniţa privată” a Europei

Assen Vasilev, mininstrul finanţelor, a declarat la televiziunea bulgară că vama Kapitan Andreevo a operat în esenţă ca o „vamă privată” timp de un deceniu. Infractorii au luat mită şi au şantajat multe companii fără nicio opoziţie din partea autorităţilor, potrivit oficialilor.

„Există dovezi că alimentele nu erau supuse unui control adecvat. Intrau în Uniunea Europeană şi ajungeau pe masa Europei gata de consum”, a explicat ministrul adjunct al agriculturii, precizând că cel mai probabil, produsele care au intrat în UE aveau valori anormale de pesticide.

„În ultimii 10 ani, la Kapitan Andreevo totul a funcţionat într-un conflict de interese flagrant, ceea ce nu a fost nici în beneficiul sănătăţii bulgarilor şi nici în cel al cetăţenilor UE”, a spus Hristo Daskalov, directorul executiv al Agenţiei pentru Siguranţa Alimentară din Bulgaria.

După o perioadă de tranziţie de la administrarea privată a frontierei la o administraţie publică, în care guvernul bulgar a întâmpinat acte de sabotaj şi rezistenţă acerbă, Daskalov a spus că oficialii sunt acum în procesul de a construi un nou laborator gestionat de stat la graniţă.

Oficialii din guvernul lui Petkov se tem însă că vor fi ţinta răzbunării nu doar a membrilor crimei organizate, ci şi a procurorilor.

„Am o grămadă de dovezi”, a spus Hristanov care s-a plâns că procurorii nu au reacţionat şi nu i-au adresat „nici măcar o întrebare”.

„Suntem foarte, foarte siguri că odată ce nu mai suntem la putere, [procurorii] ne vor vâna pe noi în loc să caute grupurile [criminale] care au creat acest întreg sistem”, a spus Hristanov.

Căutând sprijin extern pentru a combate reţeaua mafiotă din ţara lor, mulţi bulgari sunt dornici să sublinieze că amploarea corupţiei ar trebui să atragă un răspuns paneuropean.

„Aceasta nu este doar graniţa Bulgariei, este şi graniţa Uniunii Europene, iar protecţia frontierei este protecţia intereselor europenilor”, a spus Bachiyski, deputat. Prejudiciul financiar este „nu numai al bugetului administraţiei publice locale, ci şi al bugetului Uniunii Europene – aşa că Uniunea Europeană are, de asemenea, un interes să oprească această problemă”.

În primăvară, guvernul lui Petkov a început procesul de preluare a controlului asupra punctului de control în încercarea de a restabili ordinea. Oficialii bulgari au invitat, de asemenea, oficiali vamali străini, miercuri sosind o delegaţie a Direcţiei Generale pentru Sănătate şi Siguranţă Alimentară a Comisiei Europene.

„Ceea ce este important pentru cetăţenii bulgari şi europeni”, a spus el, „este că acum pot fi siguri că, după ani de abuz, guvernul bulgar a restabilit ordinea la această frontieră şi a stabilit un control sanitar funcţional”.

Miroslav Naydenov, fost ministru al agriculturii sub administraţia GERB, l-a acuzat pe Hristanov că a minţit despre procesul prin care statul a predat responsabilitatea pentru controalele alimentare. În presa bulgară, Naydenov este citat ca susţinând că monitorizarea nivelurilor de pesticide nu a fost „niciodată” trecută în mâinile companiilor private. GERB nu a răspuns la o solicitare de comentarii. În faţa unui număr mare de acuzaţii privind corupţia pe scară largă sub nasul său, partidul susţine public că are o abordare de „toleranţă zero” faţă de mită.

În 2020, procurorii bulgari şi partidul GERB al fostului prim-ministru Boyko Borissov, care a dominat politica ţării timp de mai bine de un deceniu, au fost ţinta unor proteste anticorupţie masive protestatarii acuzând sistemul judiciar şi guvernul că susţin interesele mafiei. În timp ce Borissov a pierdut puterea anul trecut, poziţia atotputernicului procuror-şef este protejată de interferenţa politicului, şi el a refuzat să se supună cererii guvernului lui Petkov de a demisiona.