Peste 600 de răniţi fără medicamente se află în oţelăria Azovstal din Mariupol

Serghei Volîna, comandantul interimar al brigăzii a 36-a marină, a precizat că nu există medicamente şi nici condiţii de tratament pentru persoanele rănite. De asemenea, el a subliniat că printre persoane se numără şi copii care trăiesc în condiţii insalubre şi au rămas fără hrană şi apă.

El a lansat un apel urgent pentru evacuarea civililor în stil Dunkerque a trupelor şi civililor din Mariupol.

Situation in Mariupol Azovstal growing more dire. Marine commander Serhiy Volyna says ~600 wounded troops in serious condition, w/o meds, in unsanitary conditions; 100s of civilians including many kids, people with disabilities underground. They’re running out of food and water. pic.twitter.com/MaHdsByoBH