O maşină a intrat în mulţime la Berlin: un mort şi 8 răniţi

Maşina, un Renault Twingo, a venit cu viteză pe Rankestrasse şi a intrat pe trotuar, unde a lovit mai mulţi trecători, oprindu-se în vitrina unui magazin. Nu se ştie încă dacă a fost un accident sau un act intenţionat, a precizat poliţia, adăugând că şoferul a fost reţinut la faţa locului.

Martorii spun că maşina circula cu o viteză foarte mare.

#Germany: A car drove into a crowd of people in western #Berlin on Wednesday, killing one person and injuring 30 others.



A man believed to have driven the car into the crowd has been detained.https://t.co/WlOMiXUdk2 pic.twitter.com/n5PgPziGeX