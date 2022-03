Nouă morţi, cinci civili şi patru militari, în bombardarea aeroportului de la Viniţa, la 200 km sud-vest de Kiev

„Luni, la ora (locală) 8.00 (şi ora României), 15 persoane persoane au fost scosee dintre dărâmmături, între care nouă persoane moarte: cinci civili şi patru militari”, anunţă pe Telegram salvatorii.

Zelenskyy says airport in Vinnytsia completely destroyed after Russian forces fired eight missiles — again, calling NATO to close the airspace to russian aircraft and missiles



pic.twitter.com/SYIhAmPRuF