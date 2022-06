Marea Britanie declară stare de urgenţă după descoperirea virusului poliomielitei

Autorităţile sanitare britanice au declarat stare de urgenţă naţională după descoperirea unor urme ale virusului poliomielitei în canalizările din Londra, se afirmă într-o declaraţie publicată miercuri de Agenţia pentru Securitatea Sănătăţii din Marea Britanie (UKHSA).

Se subliniază că urme ale celui de-al doilea serotip de poliovirus sălbatic (PV2) au fost găsite la o staţie de epurare a apelor uzate din estul Londrei între februarie şi iunie. Compania deserveşte zone ale oraşului cu o populaţie totală de puţin sub 4 milioane de oameni, a spus UKHSA.

Agenţia a precizat că, de regulă, unul până la trei cazuri de poliovirus asociat vaccinului sunt detectate în probe prelevate din apele uzate în fiecare an în ţară.

„Detecţiile anterioare au fost înregistrate după ce o persoană care a primit un vaccin oral împotriva poliomielitei în străinătate a călătorit în Marea Britanie şi a lăsat urme ale poliovirusului pentru o perioadă scurtă”, se arată în raport. Cu toate acestea, particularitatea situaţiei actuale, conform UKHSA, este că, de data aceasta contrar practicii obişnuite, izolatele detectate ale virusului sunt legate genetic între ele.

După cum a subliniat canalul Sky News, majoritatea celor infectaţi cu virusul poliomielitei sunt asimptomatici. Infecţia se transmite de la persoană la persoană în principal pe cale fecal-orală sau, mai rar, prin intermediul unor purtători obişnuiţi de infecţie (cum ar fi apa sau alimentele contaminate) şi se repetă în intestine.

Vaccinuri disponibile

Autorităţile britanice au atras atenţia asupra faptului că, în cazuri rare, virusul poliomielitei poate duce la boli grave, inclusiv paralizie, dacă persoana infectată nu a fost vaccinată. Ultimul caz de infecţie cu poliovirus sălbatic direct în Regatul Unit a fost înregistrat în 1984. În 2003, Marea Britanie a declarat victoria finală asupra virusului. În acest sens, din 2004, utilizarea vaccinurilor orale antipolio a fost întreruptă în ţară. Cu toate acestea, o serie de ţări, inclusiv Pakistan, Afganistan şi Nigeria, ai căror nativi trăiesc în număr mare în regat, continuă să utilizeze acest vaccin.

În acelaşi timp, vaccinul polio inactivat este oferit în Marea Britanie de trei ori pe an tuturor copiilor cu vârsta sub un an. Astfel, până la vârsta de doi ani, 95% dintre copiii britanici au fost deja vaccinaţi cu acest vaccin. Din acest motiv, UKHSA a recomandat administrarea injecţiei rezidenţilor nevaccinaţi din Marea Britanie.

Vaccinul antipoliomielită oral are o diferenţă fundamentală faţă de cel inactivat şi anume că, atunci când intră în tractul gastrointestinal, se modifică, fiind excretat în fecale în decurs de 6 săptămâni de la vaccinare. Acest lucru poate duce la poliomielita asociată vaccinului atât la persoana vaccinată însuşi (în cazul unei stări de imunodeficienţă), cât şi printre contactele nevaccinate.