Manifestaţii de susţinere a Ucrainei în Paris, Londra, Berlin, Zurich, Dublin, Roma şi în alte oraşe VIDEO

In Paris, protesters rally in support of Ukraine pic.twitter.com/pKsykeszAC

La Londra, sute de oameni, arborând steagul Ucrainei, au cerut oprirea invaziei şi s-au rugat pentru pace. “Putin ucide”, “Embargo total împotriva Rusiei”, “Opriţi-l pe Putin, opriţi războiul!”, au fost mesajele afişate de manifestanţi.

La Zurich, zeci de mii de persoane au ieşit pe styradă pentru a cere retragere trupelor Rusiei din Ucraina. “Pace acum!”, este sloganul protestatarilor.

At #Zurich 🇨🇭 demonstration against Russia’s war on #Ukraine - Putin has to stop now! #UkraineRussianWar pic.twitter.com/Xkb9iQqyOH

La Roma, mii de oameni au participat la un marş al păcii în centrul oraşului.

Roma, corteo di ventimila manifestanti per dire no alla guerra in Ucraina https://t.co/n55MrJVIoF @ilmessaggeroit

Manifestaţii pentru pace au loc şi în alte oraşe europene.

#Dublin Now. An action in support of #Ukraine and its fight for freedom. pic.twitter.com/P8mxoOYDfK