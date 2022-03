LIVE TEXT | Ziua 27 de război în Ucraina. Convoi civil plecat din Mariupol, atacat în Zaporojie. Biden spune că Putin are în vedere utilizarea armelor chimice

UPDATE 07.25 Forţele ruse „şi-au sporit prezenţa aviaţiei în spaţiul aerian al Ucrainei” în ultimele 24 de ore, anunţă armata ucraineană, potrivti BBC.





„Pe lângă utilizarea multor vehicule aeriene fără pilot, inamicul foloseşte bombardiere, avioane de asalt şi de luptă, rachete de croazieră şi rachete balistice în diferite direcţii”, a declarat Comandamentul Forţelor Aeriene din Ucraina într-un comunicat.





Sursa a adăugat că, luni, Ucraina a distrus o aeronavă rusească, două elicoptere şi şase drone.





UPDATE 07.23 Într-un mesaj video de luni seara, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a spus că forţele armate ucrainene resping forţele ruse şi le-au încetinit avansurile.

El a adăugat că un avion rusesc a fost doborât în regiunea Harkov, al doilea oraş ca mărime al Ucrainei.

🔊Звернення Президента України @ZelenskyyUa за підсумками 26-го дня війни:



💬«Це був день важких подій. Важких висновків. Але це був іще один день, який наближає нас до нашої перемоги. До миру для нашої держави».



Повне відеозвернення за посиланням ➡️ https://t.co/RN9Ms7YKTK pic.twitter.com/BJIX0ZphpS — Defence of Ukraine (@DefenceU) March 22, 2022

Ambasada a precizat că Rusia are doar puncte de verificare pentru a evita “operaţiunile de diversiune” ale armatei ucrainene şi a le permite forţelor ruseşti să “inspecteze cu atenţie autovehiculele care se îndreaptă către regiunile sigure”.

“Armata rusă nu crează nicio barieră pentru populaţia paşnică, ci îi ajută pe oameni să stea în viaţă, oferind mâncare şi medicamente”, se menţionează în comunicat.

Sâmbătă, consiliul local din Mariupol anunţat că locuitorii oraşului ucrainean sunt duşi pe teritoriul Rusiei împotriva voinţei lor de către forţele ruse.

"În ultima săptămână, câteva mii de locuitori din Mariupol au fost duşi pe teritoriul Rusiei. Ocupanţii au luat ilegal oameni din cartierul Livoberejni şi din adăpostul din clădirea clubului sportiv, unde se ascundeau peste o mie de oameni (majoritatea femei şi copii) de bombardamentele constante”, se arăta în comunicat.

Locuitorii din Mariupol capturaţi au fost duşi în tabere unde forţele ruse le-au verificat telefoanele şi documentele, iar apoi au fost redirecţionaţi către oraşe ruseşti îndepărtate, a spus consiliul oraşului.

“Am înţeles cu toţii deja. Nu suntem acceptaţi în NATO pentru că alianţa se teme de Rusia. Asta este tot. Şi trebuie să ne calmăm şi să spunem: OK, trebuie alte garanţii de securitate”, a afirmat Zelenski.

El a menţionat că există ţări din NATO care vor “să fie garanţii securităţii Ucrainei”. “Sunt ţări care sunt pregătite să facă tot ce alianţa ar trebui să facă dacă am fi fost membri. Şi cred că este un compromis normal”, a adăugat preşedintele Ucrainei.

UPDATE 07.00 Acuzaţiile Rusiei că Kievul are arme biologice şi chimice sunt false şi arată că preşedintele rus Vladimir Putin are în vedere folosirea acestor arme de către el însuşi în războiul împotriva Ucrainei, a afirmat luni preşedintele american Joe Biden, potrivit The Guardian, preluat de News.ro.

“Putin este încolţit şi acum vorbeşte despre noi inclusiv că am avea arme biologice şi chimice în Europa, ceea ce nu este adevărat. Sugerează şi că Ucraina are arme biologice şi chimice în Ucraina. Acesta este un semn clar că are în vedere folosirea acestor arme”, a spus Biden la un eveniment. Aceste afirmaţii vin în contextul în care anterior oficiali de la Washington şi din ţările aliate au acuzat Rusia că susţine fără dovezi că Ucraina are un program de arme biologice, acesta fiind doar un posibil preambul al unei posibile lansări a peopriilor atacuri biologice sau chimice.

UPDATE 06.55 Guvernatorul regiunii Zaporojie, Oleksandr Starukh, a anunţat că vehiculele care evacuau luni civili din zonele din prima linie a frontului au fost atacate de ruşi, iar patru copii au fost răniţi şi au nevoie de spitalizare, transmite Reuters. Vehiculele atacate plecaseră din Mariupol, asediat de peste două săptămâni de ruşi. Potrivit CNN, doi copii sunt într-o stare critică.

UPDATE 03:15 Biden confirmă utilizarea de către Rusia a rachetelor hipersonice în Ucraina.

„Şi dacă veţi observa, Rusia tocmai a lansat o rachetă hipersonică... Este, după cum ştiţi cu toţii, o armă cu impact, dar cu acelaşi focos pe ea ca orice altă rachetă, nu este o diferenţă atât de mare, cu excepţia faptului că este aproape imposibil să o opreşti. Există un motiv pentru care o folosesc.”, a declarat Biden.

Noi imagini din satelit surprind clădirile avariate şi inundaţii ale râului Irpin. Imaginile făcute publice de Maxar Technologies arată incendiile provocate de loviturile militare ruseşti, dar şi inundaţii ale râului Irpin, care este extrem de important pentru înaintarea ruşilor către Kiev. Dacă acesta nu poate fi traversat, ruşii nu ar putea ataca Kievul dintre vest.

“Cred că, fără această întâlnire, este imposibil să înţelegem pe deplin pentru ce sunt pregătiţi pentru a opri războiul”, a declarat preşedintele ucrainean pentru Suspilne.

Peste 8.000 de persoane au fost evacuate în siguranţă , luni, prin şapte coridoare umanitare din oraşele ucrainene care se află sub tirul armatei ruseşti. Peste 3.000 de cetăţeni sunt din oraşul portur Mariupol, grav afectat de atacurile ruseşti.

Oraşul portual Mariupol este "redus la cenuşă", conform declaraţiilor preşedintelui Zelenski dar acesta va "supravieţui".

“Luptaţi, continuaţi să luptaţi şi ajutaţi”, este îndemnul lui Zelenski pentru ucraineni.

UPDATE 23:30 Membri ai personalului de la Cernobîl au părăsit centrala. Organismul de supraveghere nucleară al ONU a declarat că mai mulţi membri din personalul tehnic au putut să plece de la centrală.

“Autoritatea de reglementare ucraineană a declarat că aproximativ jumătate din schimbul de personal tehnic care a plecat ieri de la Cernobîl, iar restul a urmat astăzi, cu excepţia a treisprezece membri ai personalului care au refuzat să se transfere”, conform Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică.

Pentagonul acuză că există dovezi clare că forţele ruseşti comit crime de război.

“Vedem cu siguranţă dovezi clare că forţele ruseşti comit crime de război şi ajutăm la colectarea de dovezi în acest sens. Dar există procese de investigare care vor continua şi vom lăsa să se întâmple acest lucru. Vom contribui la acest proces de investigare. În ceea ce priveşte ceea ce ar rezulta din asta, nu este o decizie pe care conducerea Pentagonului să o ia” , a declarat John Kirby.

„Am explicat-o tuturor grupurilor de negociere: când vorbeşti despre toate aceste schimbări (care vor apărea într-un eventual acord, NDLR), şi pot fi istorice, (...) vom ajunge la referendum”, a declarat preşedintele ucrainean.

Rusia a blocat site-ul canalului francez Euronews şi versiunea acestuia în rusă, la solicitarea Parchetului, potrivit agenţiei de presă ruse, Roskomnadzor.

SUA avertizează că există riscul unor atacuri cibernetice din partea Rusiei.

”Cer partenerilor din sectorul privat să îşi întărească imediat apărarea cibernetică”, se arată într-un comunicat al preşedintelui american Joe Biden.

După 26 de zile de negocieri există unele schimbări în abordarea Rusiei care a fost forţată să evalueze mult mai bine realitatea, conform declaraţiilor unui negociator ucrainean, pentru BBC.

UE este pregătită să aplice şi mai multe sancţiuni Rusiei, din cauza invaziei în Ucraina.

“Măsurile restrictive continuă să constituie o parte importantă a abordării noastre şi suntem pregătiţi să luăm (măsuri) suplimentare împreună cu partenerii noştri”, a declarat Josep Borrell.

Crucea Roşie a primit documente pentru facilitarea unui schimb de soldaţi ruşi cu peste 500 de soldaţi ucraineni. Rusia a transmis Crucii Roşii detaliile despre soldaţii ucraineni capturaţi, conform declaraţiilor comisarului rus pentru drepturilor omului.