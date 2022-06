LIVE TEXT | Război în Ucraina. Zelensky: Rusia vrea să distrugă fiecare oraş din Donbas. Luptele feroce pentru Severodoneţk continuă

UPDATE 05.45 Un expert militar a explicat cum ar trebui lovit corect podul din Crimeea pentru a-l deteriora

Armata ucraineană ar trebui să lovească podul din Crimeea care leagă peninsula ocupată de Teritoriul Krasnodar al Federaţiei Ruse. În prezent, inamicul foloseşte această structură pentru a-şi transfera trupele în Crimeea. Acest lucru a fost declarat de expertul militar Oleg Jdanov într- un interviu cu jurnalistul Dmitri Gordon.

"Cred că trebuie făcut. Înţeleg că vom folosi rachete timp de o lună pentru a-l distruge... Dar principalul lucru este să-l distrugem şi să-i oprim funcţionalitatea sa ca pod", a spus Jdanov.

Potrivit expertului, este important ca armata ucraineană să încerce să distrugă partea de cale ferată a podului şi să facă totul pentru a limita traficul rutier pe acesta.

„Poate să nu fie atins nici podul rutier, ci să lovească nodurile de circulaţie – intrare şi ieşire din pod – şi să le controleze prin foc. Dar linia ferată ar trebui avariată pe pod, pentru că podul va fi greu de reparat. Lucrări de refacere ar fi grele”.

UPDATE 05.16 Potrivit ISW, ocupanţii nu au reuşit să preia controlul total asupra Severodoneţk, dar au continuat ofensiva.

Pe 10 iunie, ocupanţii ruşi şi-au continuat asaltul la sol asupra Severodoneţk , dar până acum nu au reuşit să preia controlul deplin al oraşului. La această concluzie a ajuns Institutul American pentru Studii de Război (ISW).

Analiştii au spus că ruşii au continuat să tragă asupra Lysychansk, Ustynivka, Toshkivka şi Zolota, probabil pentru a-şi sprijini operaţiunile din Severodoneţk şi a împiedica aprovizionarea Forţelor Armate Ucrainiene.

„Ca şi în bătăliile anterioare de la Mariupol, natura precisă a controlului asupra zonelor urbane din Severodoneţk este probabil să rămână confuză, pe măsură ce mediul informaţional din jurul luptei devine din ce în ce mai limitat”, se arată în raport. Ei au mai spus că ocupanţii continuă să se pregătească pentru ofensiva în direcţia Slaviansk. Vineri, agresorul a făcut puţine progrese la nordul oraşului.

Trupele ruse au reuşit să intre în Severodoneţk la sfârşitul lunii mai. De atunci, în oraş au loc lupte aprige de stradă. Începând cu 9 iunie, Forţele Armate ale Ucrainei controlau aproximativ o treime din Severodoneţk.

UPDATE 03.34 Câte femei servesc în armata ucraineană?

Astăzi sunt 37.000 de femei care servesc în armata Ucraineană şi peste o mie dintre ele au devenit comandanţi, arătat într-o postare pe reţelele sociale prima doamnă a Ucrainei, Olena Zelenska

În imagine o femeie militar a Forţelor Armate ale Ucrainei cu o puşcă de asalt americană FN SCAR-L.

UPDATE 02.50 Trupele ucrainene din sud au eliminat un grup de paraşutişti ruşi

Comandamentul Operaţional „Sud” a raportat distrugerea a 39 de ocupanţi ruşi. Acest lucru este menţionat într-un mesaj de pe pagina OK „Sud” de pe Facebook.

„Fără succes în înaintarea pe uscat, inamicul testează puterea poziţiei noastre prin lovituri de elicopter din aer. Ca răspuns, un elicopter ucrainean Mi-8 a lovit zone de concentare ale inamicului în regiunea Herson, iar un avion ucrainean Su-27 - a distrus muniţie şi echipamente inamice în regiunea Nikolaev", - se spune în postare.

De asemenea, se raportează că, în timp ce studia traseul de înaintare în regiunea Herson ocupată de ruşi, un grup de recunoaştere ucrainean a distrus un grup de paraşutişti ruşi, confiscându-le armele şi mijloacele de comunicare.

„În total, unităţile noastre inamice, inclusiv unităţile de rachete şi artilerie, au redus numărul inamicilor cu 39 de rasişti şi cu cel puţin 11 unităţi de echipamente: tanc T-62 şi 4 blindate, 3 camioane, complex de război electronic automatizat" Borisoglebsk -2 " şi 2 obuziere „Msta-B”. Depozitul de muniţie de câmp din zona lui Davydov Brod a fost distrus cu precizie”, se arată în comunicat.

În plus, se observă că în zona operaţională a Mării Negre, transportul maritim este blocat, navele inamice menţin aproape întregul teritoriu al Ucrainei sub ameninţarea loviturilor cu rachete.

"Pe patru nave de suprafaţă şi două submarine se află 40 de rachete de croazieră de tip" Kalibr ". Lângă ele se află două nave mari de desant", - a spus în OK "Sud".

UPDATE 01.13 Jurnaliştii francezi au vizitat o groapă comună imensă în Mariupol.

Anterior, aceştia văzuseră doar imagini prin satelit ale gropilor comune mari ale civililor, iar în oraş sunt patru dintre ele. Majoritatea plăcuţelor nu erau semnate, ci pur şi simplu numerotate...

