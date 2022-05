LIVE TEXT | Război în Ucraina. ONU a documentat 3.573 de decese şi 3.816 de răniri ale civililor în urma agresiunii ruse. Pachete de cărţi cu chipurile unor criminali de război

UPDATE 06.21 În Rubizhne eliberată , regiunea Harkiv, soldaţii ucraineni îi ogferă mâncare unei femei. Ea plânge şi spune "A noastră! A noastră! Mulţumesc mult!".

In liberated #Rubizhne, #Kharkiv region, #Ukrainian soldiers hand over food to a woman. She cries and says "Ours! Ours! Thank you so much!" pic.twitter.com/hvPXvzqkr6