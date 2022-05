LIVE TEXT | Război în Ucraina. O clădire emblematică a Odesei a fost lovită de un tir de rachete. Ucrainenii continuă să reziste în Azovstal

UPDATE 08.06 Bătălie pe viaţă şi pe moarte. Imagini cu luptele din interiorul oţelăriei Azovstal, ultimul bastion ucrainean în Mariupol VIDEO

Ultimul bastion al Ucrainei în oraşul-port Mariupol, uzina Azovstal, rezistă în continuare în faţa atacurilor concentrate ale ruşilor.

Imaginile au fost filmate chiar de militarii ucraineni care apără oţelăria Azovstal, singurul obiectiv pe care ruşii nu l-au cucerit în Mariupol, oraşul-port al Ucrainei.

💪🏼 🇺🇦 The defenders of #Mariupol continue to attack the enemy from the positions they had previously captured on the territory of the #Azovstal plant.



And this is despite the constant use by the enemy of aviation, naval and cannon artillery, tanks and other weapons. pic.twitter.com/VFYWHjx500 — NEXTA (@nexta_tv) May 12, 2022

UPDATE 07.22 Washingtonul acuză Moscova că a mutat „cu forţa” în Rusia mii de ucraineni. Ruşii ar fi torturat civilii în „lagărele de filtrare” în care i-au transferat

Statele Unite au acuzat joi armata rusă că a transferat „cu forţa” în Rusia „mai multe mii” de ucraineni de la debutul războiului la finalul lui februarie prin „lagăre de filtrare” unde au fost supuşi unui tratament „brutal”, scrie AFP.

"Statele Unite estimează că forţele ruse au transferat cel puţin câteva mii de ucraineni prin aceste 'lagăre de filtrare' şi au evacuat cel puţin alte câteva mii în Rusia sau în teritoriile controlate de Rusia, adesea fără a spune evacuaţilor care este destinaţia lor finală", a declarat joi ambasadorul american la Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în Europa (OSCE), Michael Carpenter.

UPDATE 06.40 Şase milioane de refugiaţi ucraineni în străinătate

Mai mult de 6 milioane de ucraineni au fugit din ţară de la începutul invaziei de către armata rusă pe 24 februarie, a indicat joi Înaltul comisariat pentru refugiaţi (HCR) la Geneva, scrie AFP.

Începând cu 11 mai, 6.029.705 de ucraineni şi-au căutat refugiu mai întâi în ţările vecine, înainte de a-şi continua drumul, potrivit site-ului dedicat UNHCR. Polonia găzduieşte de departe cel mai mare număr de refugiaţi (3.272.943 la 11 mai). Femeile şi copiii reprezintă 90% dintre aceşti refugiaţi, bărbaţii cu vârsta cuprinsă între 18 şi 60 de ani, care pot fi mobilizaţi neavând permisiunea de a pleca. Fluxul zilnic de refugiaţi s-a redus considerabil de la izbucnirea ostilităţilor.

În martie, aproape 3,4 milioane de ucraineni au fugit din ţara lor, adesea în grabă şi cu foarte puţine lucruri personale.

În aprilie, puţin peste 1,5 milioane au ales să fugă de lupte şi violenţe.

De la începutul lunii mai, aproape 493.000 de ucraineni au trecut graniţa pentru a găsi refugiu în altă parte. Potrivit estimărilor ONU publicate la sfârşitul lunii aprilie, aproximativ 8,3 milioane de oameni ar putea fugi în acest an.

UPDATE 05.41 În satul Velyka Oleksandrivka, regiunea Herson, Forţele Armate ucrainene au dat o lovitură devastatoare depozitului de muniţii al Federaţiei Ruse. Racheta care a distrus stocul de proiectile ruseşti a fost aruncată dintr-o dronă de luptă. Apărătorii ucraineni au remarcat că, pe lângă echipamentul scump şi un stoc mare de rachete, aproximativ 70 de membri ai armatei ruse au fost ucişi.

⚡️A #Russian ammunition depot has been destroyed in the village of Velyka Oleksandrivka, #Kherson region. pic.twitter.com/W4ynvYSWUa — NEXTA (@nexta_tv) May 13, 2022

UPDATE 04.53 În regiunea Kiev, un militar rus, care a stat mai mult de o lună ascuns la familia sa, a fost prins. Luptătorii pentru apărarea teritorială i-au transmis acestuia ultimele ştiri de pe front şi anume că soldaţii ucraineni au eliminat deja 26.000 dintre tovarăşii săi. Acum rusul aşteaptă captivitatea şi, eventual, un schimb de prizonieri.

UPDATE 04.20 Rusia încearcă să atace pe direcţia Lyman, dar se confruntă cu pierderi devastatoare. Acest lucru a fost declarat de şeful OVA Doneţk, Pavlo Kyrylenko, relatează Ukrinform. Kyrylenko a spus că în regiune a apărut o situaţie dificilă, dar controlată.

„Ofensiva inamicului este pe direcţia Lyman, dar toate încercările lui de a traversa râul şi de a avansa încă nu au avut succes, inamicul suferă pierderi devastatoare”, a adăugat Kirilenko.

Totuşi, el a menţionat că aceste încercări nu se opresc şi şi-a exprimat încrederea că nu se vor opri până când apărătorii ucraineni nu vor distruge complet inamicul.

"Nu există nicio aşezare care să nu fi fost bombardată. Cea mai tare lovită este Avdiivka; este bombardată aproape non-stop", a rezumat Kyrylenko.

UPDATE 03.57 În Polonia, există probleme cu angajarea refugiaţilor ucraineni. Oficialii polonezi, împreună cu reprezentanţii organizaţiilor de afaceri şi ai organizaţiilor neguvernamentale, au elaborat recomandări pentru integrarea şi angajarea refugiaţilor din Ucraina. Acest lucru a fost raportat de Centrul analitic al agenţiei de ocupare a forţei de muncă Gremi Personal.

Printre propunerile de rezolvare a situaţiei se numără un program de sprijin financiar pentru întreprinderi în crearea de noi locuri de muncă, monitorizarea cererii de muncă în diverse industrii, precum şi crearea unei baze naţionale de competenţe a refugiaţilor ucraineni în Polonia.

Oficialii polonezi s-au confruntat cu o serie de probleme în angajarea refugiaţilor ucraineni. Problema locaţiei lor rămâne relevantă: majoritatea refugiaţilor continuă să aleagă oraşe mari în Polonia, unde este mult mai dificil să găseşti un loc de muncă fără cunoştinţe lingvistice şi experienţă decât în ​​oraşele mici, în jurul cărora sunt concentrate întreprinderile de producţie. Cea mai mare cerere de muncitori vine din industria alimentară, logistică şi HoReCa şi este în afara marilor oraşe. Una dintre propunerile autorităţilor locale din Polonia este dezvoltarea unui program de sprijin financiar pentru întreprinderi în crearea de noi locuri de muncă, precum şi monitorizarea constantă a cererii de muncă în diferite domenii.

UPDATE 02.45 Nava rusă „Vsevolod Bobrov” a fost doborâtă în timp ce încerca să livreze pe insula Snake un sistem de apărare aeriană. Acest lucru a fost declarat de consilierul preşedintelui Ucrainei, Oleksiy Arestovich. Potrivit acestuia, datele preliminare, care trebuie clarificate, indică faptul că nava nu s-a scufundat, dar are avarii grave.

"O altă Chornobaivka este Zmiebaivka. Ei încearcă şi iar încearcă. Ei bine, luaţi această nefericită insulă de dimensiunea a patru terenuri de fotbal, unde nu există nimic unde să vă ascundeţi", a conchis Arestovich.

UPDATE 01.36 De la începutul războiului, Ucraina a cheltuit 8,3 miliarde de dolari (245,1 miliarde UAH) pentru nevoi militare. Acest lucru a fost raportat de Reuters, citându-l pe şeful Ministerului de Finanţe ucrainean Serhiy Marchenko. Potrivit ministrului, aceste fonduri au fost luate parţial de Ministerul Finanţelor din ceea ce era inclus iniţial în bugetul de dezvoltare. Banii au mers pentru orice, de la cumpărarea şi repararea armelor până la sprijinul de urgenţă pentru persoanele strămutate în interior.

Potrivit lui Marchenko, în aprilie Ucraina a obţinut 60% din veniturile fiscale planificate, iar în mai şi iunie aceste venituri sunt estimate la un nivel şi mai mic - 45-50% din veniturile planificate anterior. Marchenko a spus că Kievul are nevoie urgentă de sprijin extern, deoarece trebuie să cheltuiască miliarde de dolari pentru cheltuieli de urgenţă.

În aprilie, Ucraina a primit ajutor extern în valoare de aproape 2 miliarde de dolari, din care peste 700 de milioane de dolari au fost sub formă de granturi.

UPDATE 00.52 Kyrylo Budanov, şeful Direcţiei Principale de Informaţii a Ministerului Apărării al Ucrainei, a declarat că în Rusia sunt luate în considerare modificări ale legii privind recrutarea.

„În prezent, luăm în considerare faptul că vor avea loc modificări ale legii cu privire la recrutare în Federaţia Rusă. În primul rând, luăm în considerare modificări legate de posibilitatea recrutării nu numai de două ori pe an, ci în orice moment când este necesar şi, în al doilea rând, vor creşte sancţiunile pentru sustragerea de la serviciul militar... Oamenii încearcă în masă să nu fie înrolaţi în războiul din Ucraina”, a spus Budanov. El a remarcat, de asemenea, că Rusia desfăşoară în prezent mobilizări ascunse şi merge în două direcţii.

„Prima este mobilizarea propriu-zisă, iar a doua este folosirea rezerviştilor. Avem prizonieri care au fost implicaţi în acest sistem”, a spus Budanov. De asemenea, şeful GUR al Ministerului Apărării a remarcat că Rusia are în prezent un deficit semnificativ de echipamente militare şi „deconservează” echipamente din bazele de rezervă.

„Acest echipament există din anii 60, 70, 80... şi poate fi doar numit echipament militar”, a spus Budanov.

UPDATE 00.10 Apărătorii Mariupolului continuă să atace inamicul din poziţiile pe care le capturaseră anterior pe teritoriul uzinei Azovstal. Şi asta în ciuda utilizării constante de către inamic a aviaţiei, artileriei navale şi de tun, a tancurilor şi a altor arme.

💪🏼 🇺🇦 The defenders of #Mariupol continue to attack the enemy from the positions they had previously captured on the territory of the #Azovstal plant.



And this is despite the constant use by the enemy of aviation, naval and cannon artillery, tanks and other weapons. pic.twitter.com/VFYWHjx500 — NEXTA (@nexta_tv) May 12, 2022

UPDATE 00.03 În centrul Odesei, Palatul Vorontsov, un monument arhitectural de importanţă naţională, a fost avariat de un tir de rachete, a relatat primarul Ghenadi Truhanov. Ferestrele şi elementele de stuc au fost deteriorate de explozia din monumentul de arhitectură. Trukhanov cere UNESCO să includă oraşul pe Lista Patrimoniului Mondial pentru a salva capodoperele arhitecturale.

„Vreau să fac apel încă o dată la Organizaţia Internaţională UNESCO să includă Odesa pe Lista Patrimoniului Mondial. Trebuie să ne păstrăm arhitectura pentru generaţiile viitoare - nu numai Odesa, ci întreaga lume", a spus Trukhanov.