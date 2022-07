LIVE TEXT | Război în Ucraina. Apariţia sistemelor HIMARS are un impact devastator asupra viitoarelor ofensive ruseşti. Belarusul nu poate ataca Ucraina

UPDATE 07.13 Serghei Lavrov neagă că Rusia ar fi provocat o criză alimentară globală şi dă vina pe „agresivitatea” Occidentului

Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, aflat într-o ofensivă diplomatică în Egipt, a respins afirmaţiile potrivit cărora Moscova ar fi provocat criza alimentară mondială, transmite BBC.

Lavrov a declarat că "agresivitatea" naţiunilor occidentale în impunerea de sancţiuni împotriva Rusiei indică o concluzie simplă, şi anume că "nu este vorba despre Ucraina, ci despre viitorul ordinii mondiale”.

Într-un discurs ţinut în faţa ambasadorilor Ligii Arabe la Cairo, el a declarat că naţiunile occidentale distorsionează adevărul cu privire la impactul sancţiunilor asupra securităţii alimentare globale. El a acuzat naţiunile occidentale că încearcă să îşi impună dominaţia asupra altora.

UPDATE 06.20 Un videoclip cu baza de mercenari Wagner PMC din Stahanov, regiunea Lugansk, distrusă de forţele armate ucrainene pe 9 iunie.

O mulţime de efecte militare au fost transformate în cenuşă. Se văd şi resturi de uniforme şi echipament.

A video of the #Wagner PMC mercenary base in #Stakhanov, #Luhansk region, destroyed by the #Ukrainian Armed Forces on 9 June. A lot of military packs were left on the ashes, as well as remnants of uniforms and equipment. pic.twitter.com/ROVvIP8xWn — NEXTA (@nexta_tv) July 25, 2022

UPDATE 05.20 Apariţia HIMARS în Ucraina a semănat frica în spaţiul informaţional al Federaţiei Ruse

Loviturile reuşite ale HIMARS asupra depozitelor şi posturilor de comandă ruseşti au semănat frica. În spaţiul informaţional al Federaţiei Ruse, au început să apară opinii în care este exprimată teama de eşec în războiul împotriva Ucrainei, arată Institutul pentru Studiul Războiului .

Analiştii ISW notează că mass-media rusă a numit apariţia instalaţiilor HIMARS în Ucraina un punct de cotitură în război. Există rapoarte că loviturile asupra depozitelor ruseşti, nodurilor de comunicaţii şi bazelor din spate au un impact devastator şi posibil ireversibil asupra viitoarelor ofensive ruseşti.

În acest sens, invadatorii trebuie să recurgă la diverse tactici de a se ascunde de HIMARS, inclusiv camuflaj şi schimbare constantă a locaţiei. Aceste măsuri îi împiedică pe ocupanţii ruşi să efectueze focuri masive de artilerie.

Pe 23 iulie, Forţele Armate ale Ucrainei au lovit „cu precizie chirurgicală” podul Daryiv din Inguleţ din regiunea Herson. Înainte de aceasta, pe 19 iulie, armata ucraineană a lovit podul Antoniv din Hersonul ocupat, care leagă oraşul de malul stâng al Niprului.

La rândul său, Serhii Khlan, adjunct al Consiliului Regional Herson şi consilier al şefului Administraţiei Militare Regionale, a declarat că punctul de cotitură de pe front în regiunea Herson a sosit deja . Forţele armate ale Ucrainei au preluat iniţiativa şi au început deschis acţiuni contraofensive.

UPDATE 04.31 Un expert militar a evaluat probabilitatea unui atac al Belarusului asupra Ucrainei

George Varos, analist la Institutul American pentru Studiul Războiului, a evaluat probabilitatea unui atac al Belarusului asupra Ucrainei. Maximul pe care Oleksandr Lukaşenko îl poate trimite la război este de 12 grupuri tactice de batalion.

„Belarus are şase brigăzi de manevră. Oricare dintre ele pot forma două grupuri tactice de batalion. Aceasta înseamnă că, teoretic, Belarus poate forma doar 12 grupuri tactice de batalion, ceea ce reprezintă un număr foarte mic de trupe şi care nu ar fi decisive pentru un atac care ar ameninţă cu adevărat Ucraina”, a spus Varos.

În acelaşi timp, el a subliniat că Lukaşenko are mare nevoie de armata din Belarus pentru a sprijini regimul. Potrivit analistului, ocupanţii ar putea încerca să combine forţele belaruse şi ruse pentru sabotaj.

"Important, desfăşurarea rusă a tuturor acestor grupuri tactice de batalion în Belarus în februarie nu a fost deosebit de eficientă. Toate aceste unităţi diferite erau necoordonate, nu a existat o structură de comandă coerentă”, a concluzionat expertul.

Ministrul adjunct al Afacerilor Interne Yevhen Yenin a declarat că Ucraina se pregăteşte pentru scenariile cele mai defavorabile privind participarea Belarusului la războiul împotriva Ucrainei. Potrivit acestuia, în ciuda faptului că Lukaşenko evită încă o implicare şi mai mare în ostilităţile împotriva Ucrainei, rolul Belarusului poate deveni mai activ.

UPDATE 01.10 Armata rusă desfăşoară echipamente în zonele rezidenţiale din Berdyansk

Ocupanţii îşi ascund depozitele de muniţii şi echipamente militare plasându-le în zone rezidenţiale. Muniţia este adusă la Berdyansk sub masca unui convoi umanitar.

Russian army deploys equipment in residential areas of Berdyansk



The occupiers are disguising their ammunition depots and military equipment placing them in residential areas. Ammunition is brought to Berdyansk under the guise of a humanitarian convoy.



📰 Berdyansk City Council pic.twitter.com/buyYQZUc0m — NEXTA (@nexta_tv) July 24, 2022

UPDATE 00.42 În Herson, ocupanţii merg pe străzi „ca astronauţii” din cauza partizanilor

În Hersonul ocupat temporar, patrulele invadatorilor ruşi au început să intre în serviciu cu echipament complet, se arată pe website-ul „Rezistenţa” creat de Forţele de Operaţiuni Speciale ale Ucrainei. Conform datelor lor, patrulele inamice obişnuiau să meargă pe străzi fără echipament de protecţie, dar acum „arata ca astronauţi”. Acest lucru este asociat cu creşterea rezistenţei în rândul locuitorilor oraşului ocupat pe fondul apropierii de oraş a Forţelor Armate ale Ucrainei.

Prin urmare, comanda inamicului simte că „s-a schimbat conjunctura”.De aceea, dacă în urmă cu câteva zile patrula ocupanţilor din Piaţa Svobody era cu AK-47 şi aproape în uniformă, acum ruşii nu-şi mai scot echipamentele de protecţie chiar şi în timp ce stau în blindate, din care în mare parte nu ies”, scrie „Sprovit”.

UPDATE 00.03 Rezultat 100%: distrugerea rachetelor în Hmelnytskyi

Potrivit purtătorului de cuvânt al Comandamentului Forţelor Aeriene, apărarea aeriană a funcţionat „excelent” astăzi. Ea a distrus toate cele patru rachete trase în direcţia regiunii Hmelnytskyi din apele Mării Negre, a declarat Yuriy Ignat, purtătorul de cuvânt al comandamentului Forţelor Aeriene ale Forţelor Armate Ucrainene, în emisiunea teletonului integral ucrainean .

„Astăzi, apărarea antiaeriană ucraineană a funcţionat perfect, avem pentru prima dată un rezultat de 100%”, a spus el.

Ignat a clarificat că astăzi apărarea aeriană a Forţelor Aeriene a distrus toate cele patru rachete de croazieră Kalibr lansate în direcţia regiunii Hmelnytskyi, de la Marea Neagră. El a amintit că mai devreme s-a raportat că trei rachete au fost doborâte, dar conform unor informaţii mai detaliate, a patra rachetă a fost şi ea distrusă.

UPDATE 20.10 Ofiţerii de contrainformaţii militare din cadrul Serviciului de Securitate al Ucrainei au distrus un tanc rusesc T- 72 şi au ucis 15 soldaţi ruşi într-un atac cu dronă.

Serviciul de Securitate citează a interceptat discuţia pe care a avut-o un militar rus (martor ocular la acest eveniment) cu mama sa. Potrivit invadatorului, „colegii” săi s-au adunat pe un tanc pentru a viziona un film. Ca urmare a unei lovituri precise de către un proiectil de la o dronă de luptă ucraineană, ocupanţii au fost ucişi, conform Ukrainska Pravda.

"Mamă, astăzi a fost un adevărat circ! La ora două dimineaţa, 15 "cargo 200" (codul militar rus pentru personalul ucis în acţiune - ed.). Se uitau la filme pe tanc. Pe scurt, au aruncat o nenorocită de dronă! O dronă, mamă, o dronă la naiba! Pur şi simplu a zburat, a aruncat proiectilul şi i-a aruncat în aer", i-ar fi povestit militarul rus mamei sale, conform sursei citate.

Serviciul de presă al Serviciului de Securitate al Ucrainei a explicat pentru „Ukrainska Pravda” că evenimentul a avut loc în urmă cu câteva zile. Zona exactă în care a avut loc această operaţiune nu a fost dezvăluită.

UPDATE 18.31 În pofida atacului asupra portului din Odesa, ministrul rus de Externe Serghei Lavrov susţine că Moscova va contribui la asigurarea unor „culoare securizate” menite să permită exporturile de cereale prin Marea Neagră.

„Am confirmat angajamentul exportatorilor ruşi de produse cerealiere de a-şi respecta toate obligaţiile”, a declarat Serghei Lavrov într-o conferinţă de presă susţinută după o întrevedere, la Cairo, cu omologul său egiptean Sameh Shoukry.

„Preşedintele Vladimir Putin a subliniat de asemenea aceasta în cursul unei recente discuţii telefonice cu preşedintele egiptean (Abdel Fattah, n. red.) al-Sissi”, a adăugat şeful diplomaţiei ruse, care se pregăteşte de vizite în Uganda, Etiopia şi Congo.

Însă angajamentul Rusiei în privinţa permiterii exporturilor de cereale prin Marea Neagră stârneşte îndoieli ţinând cont de istoricul său bogat în a nu respecta acordurile şi atacul purtat sâmbătă în portul din Odesa.

Kievul a denunţat vehement atacul, apreciind că Vladimir Putin „scuipă în faţa” ONU.

Un acord semnat separat vineri la Istanbul de Rusia şi Ucraina, sub egida ONU, prevede instituirea unor „culoare securizate” cu scopul de a permite circulaţia navelor comerciale în Marea Neagră. Pactul trebuie să permită livrări de 20 până la 25 milioane tone de grâne blocate în Ucraina şi să faciliteze exporturile de produse agricole ruseşti, reducând astfel riscul unei crize alimentare mondiale, în special în Africa. Rusia a obţinut garanţia că sancţiunile occidentale nu se vor aplica nici direct, nici indirect asupra exporturilor sale de produse agricole şi de îngrăşăminte.

„Putem spune că regiunea Herson va fi definitiv eliberată până în septembrie şi că toate planurile ocupanţilor ruşi vor eşua”, a declarat consilierul şefului administraţiei militare regionale din Herson, Serhii Hlan, într-un interviu acordat pentru televiziunea ucraineană.

Potrivit AFP, care semnalează această declaraţie, armata ucraineană câştigă deja teren în Herson cu ajutorul unor arme primite din Occident.

„Putem vorbi de o răsturnare a situaţiei pe teren. În cursul operaţiunilor recente, forţele armate ucrainene sunt cele care au avut avantajul. Armata noastră avansează progresiv, trecem de la faza defensivă la contraofensivă”, a subliniat Hlan, citat de AFP şi Agerpres.

Potrivit Institutului pentru Studiul Războiului din SUA (ISW), forţele ucrainene înaintează în regiunea Herson, dar autorităţile locale cer populaţiei să nu dea informaţii despre noua evoluţie de pe front pentru a nu le periclita strategia militară.

UPDATE 18.00 ​Imagini distribuite de ucraineni pe reţelele de socializare arată cum soldaţii din Ucraina lansează cu succes rachetele antitanc Javelin, poreclite „Sfânta Javelina” încă din primele zile ale invaziei.

Într-un videoclip postat duminică pe Twitter de agenţia de presă Truha se vede cum un soldat ucrainean aflat pe un deal ţinteşte un vehicul blindat rusesc şi lansează o rachetă Javelin. Cadrul se mută apoi şi surprinde momentul în care racheta loveşte ţinta şi aceasta este cuprinsă de flăcări. Destroying an enemy armored personnel carrier with a Javelin. pic.twitter.com/Hy8Uz1MljO — ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) July 24, 2022 UPDATE 17.19 Volodimir Zelenski Volodimir Zelenski se înconjoară de „un grup dur de personalităţi politice de prim-plan” care şi-au „demonstrat loialitatea” în cele cinci luni de război de la declanşarea agresiunii militare ruse din Ucraina. În acelaşi timp, este în plin proces de epurare a unor oficiali de rang înalt suspectaţi că au eşuat în a acţiona împotriva „trădătorilor”.

Preşedintele ucrainean s-a concentrat încă de la începutul războiului împotriva ţării sale atât pe coordonarea apărării, cât şi pe comunicare, domeniu în care se simte confortabil graţie carierei sale de actor, comentează agenţia de presă EFE, preluată de Agepres.

Chiar dacă s-a aflat în miezul tuturor deciziilor importante, preşedintele s-a bazat pe o serie de personalităţi de nivel înalt din anturajul său, a căror influenţă nu este întotdeauna legată de competenţe clar definite, notează EFE.

În acest gen peisaj, premierul Denis Şmîgal are rolul unui funcţionar fidel, fără să aspire să rivalizeze cu preşedintele, în pofida atribuţiilor sale însemnate.

În realitate, al doilea om ca putere în stat este şeful Administraţiei Prezidenţiale a Ucrainei, Andrii Iermak, care întreţine o relaţie de încredere strânsă cu Zelenski, cu toate că formal este doar secretarul său.

Alţi colaboratori apropiaţi ai lui Volodimir Zelenski sunt miniştrii Apărării şi de Externe, Oleksii Reznikov, respectiv Dmitro Kuleba. Acesta din urmă este „a doua faţă” a Ucrainei, după preşedinte, datorită omniprezenţei sale în toate întâlnirile multilaterale sau bilaterale, precum şi a activităţii sale intense pe reţelele de socializare.

În timp ce toate aceste figuri reprezintă nucleul dur şi loialitatea faţă de şeful statului, Ucraina a cunoscut recent un fel de epurare în serviciile sale de securitate. Ivan Bakanov, un prieten din copilărie al lui Zelenski, a fost demis de la conducerea Serviciului de Securitate (SBU). Aceeaşi soartă a cunoscut-o şi procuroarea generală Irina Venediktova, o aliată apropiată a preşedintelui ucrainean. Zelenski a ordonat o examinare aprofundată a activităţii tuturor membrilor SBU, ceea ce a dus la concedieri în masă la nivel regional sau local. Presa de la Kiev speculează că această situaţie este legată de creşterea influenţei lui Iermak, în opoziţie cu prietenii din trecut ai lui Zelenski, comentează EFE, citată de Agerpres.

UPDATE 16.27 Atacul cu rachete Kalibr care a vizat recent portul Odesa s-a soldat cu distrugerea unei nave ucrainene şi a unui depozit în care se aflau rachete Harpoon furnizate de Statele Unite, susţine purtătorul de cuvânt al Ministerului rus al Apărării, Igor Konaşenkov.

„În portul Odesa, în spaţiul unui şantier naval, rachete de înaltă precizie cu rază lungă de acţiune lansate de pe mare au distrus o navă de război ucraineană şi un depozit de rachete anti-navă Harpoon, livrate de Statele Unite regimului de la Kiev”, a spus Konaşenkov, citat de agenţia de presă TASS.

Aceste informaţii nu au fost deocamdată confirmate şi nici informate din surse independente.

UPDATE 16.11 Ocupanţii ruşi au distrus duminică dimineaţă, două şcoli şi o grădiniţă din regiunile Doneţk şi Herson, din sud-estul Ucrainei.

În această dimineaţă, în regiunea Doneţk, ocupanţii ruşi au distrus două şcoli - din oraşele Kostyantynivka şi Bakhmut, din regiunea Doneţk. În Novodmytrivka, un sat în comuna Tomîna Balka din raionul Bilozerka, regiunea Herson, o grădiniţă a fost avariată, a anunţat şeful administraţiei militare regionale Doneţk (OVA), Pavlo Kyrylenko, relatează UNN. UPDATE 14.20 Viaţa în Mariupol, oraşul transformat în ruine de armata rusă: Noua luptă a puţinilor locuitori rămaşi în oraşul-port de pe malul Mării Azov Camerele de supraveghere video au surprins momentul bombardării şcolii din Kostyantynivka.

La mai bine de două luni de la încheierea Bătăliei pentru Mariupol, persoanele rămase în acest oraş-port de la Marea Azov transformat în ruine duc o adevărată luptă pentru supravieţuire, relatează Reuters.

Înainte de război, Mariupol era un oraş plin de viaţă. Din cauza luptelor, circa 75% din cei 430.000 de locuitori ai oraşului au plecat în diferite direcţii pentru a scăpa teferi şi nevătămaţi. Cei care au rămas se confruntă acum cu o nouă bătălie... pentru supravieţuire, spun localnici intervievaţi de Reuters. Reporterii Reuters au vizitat oraşul însoţiţi de reprezentanţi ai administraţiei instalate de ruşi. „Sperăm, bineînţeles, să fie bine, dar toate (speranţele, n. red.) se reduc de la o zi la alta”, spune Tatiana Handeldi în timp ce stă afară pe un taburet împeună cu vecinii ei. În jurul lor, peisajul este dezolant, cu blocuri ciuruite de gloanţe şi ferestre aruncate în aer. „În timpul luptelor, alergam mânaţi de adrenalină ca să supravieţuim. Şi acum ne străduim să supravieţuim... să nu murim de foame”, continuă Tatiana. Alungaţi de explozii din case, Tatiana şi mulţi locuitorii ai oraşului au fost nevoiţi să improvizeze şi să-şi asigure pe lângă blocuri cele necesare traiului. Acolo fierb apă şi prăjesc cartofi. Potrivit ONU, 90% din clădirile oraşului au fost distruse în lupte. Kievul estimează că numărul civililor ucişi la Mariupol se ridică la 22.000. ONU este mai rezervată în privinţa bilanţului, menţionând 1.358 de cazuri confirmate, printre care 70 de copii. Însă bilanţul este în curs de actualizare. UPDATE 11.32 Rachete ruseşti au distrus sâmbătă infrastructuri militare în portul Odesa, vital pentru exportul de cereale ucrainene, a anunţat duminică purtătoarea de cuvânt a diplomaţiei ruse, Maria Zaharova, după ce, anterior, Moscova negase că ar fi implicată în aceste atacuri. Lovitura cu rachete vine la o zi de la semnarea acordului pentru exportul de cereale din Ucraina.

"Rachete Kalibr au distrus infrastructuri militare din portul Odesa, printr-o lovitură de înaltă precizie", a scris Zaharova pe contul său de Telegram, ca răspuns la o declaraţie a preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, care a spus că aceste lovituri au distrus posibilitatea unui dialog sau a unei înţelegeri cu Moscova, transmite Agerpres. După aceste atacuri de la Odesa, Ucraina l-a acuzat pe preşedintele rus Vladimir Putin că "scuipă în faţă" ONU şi Turcia şi compromite punerea în aplicare a acordului semnat vineri în legătură cu reluarea exporturilor de cereale blocate de conflict. Sâmbătă, Rusia a dezminţit totuşi pe lângă Turcia că a fost implicată în aceste atacuri. "Ruşii ne-au spus că nu au nimic de-a face cu acest atac şi că analizează chestiunea îndeaproape", a dat asigurări ministrul turc al Apărării, Hulusi Akar. UPDATE 10.06 În ultimele două săptămâni, numărul ofiţerilor superiori ai armatei ruse care au murit în Ucraina a crescut brusc, scrie publicaţia rusă VVS, care ţine o listă cu numele militarilor ruşi morţi în Ucraina. Potrivit purtătorului de cuvânt al forţelor aeriene ucrainene, două rachete au lovit teritoriul portului Odesa, iar alte două au fost doborâte de apărarea antiaeriană înainte de a-şi atinge ţinta.

Începând cu 22 iulie, jurnaliştii publicaşiei au reuşit să confirme informaţii despre 4.940 de soldaţi şi ofiţeri morţi. Din cei 4.940 de soldaţi ruşi identificaţi care au murit în Ucraina, 852 sunt ofiţeri. În ultimele două săptămâni, peste 80 de ofiţeri, inclusiv 10 colonei, au murit.

UPDATE 10.04 Liderii militari de renume mondial vor oferi sprijin şi consiliere Ucrainei După cum au calculat jurnaliştii publicaţiei, în ultimele trei luni ponderea ofiţerilor în totalul soldaţilor ruşi morţi a scăzut treptat de la 20% în martie şi aprilie la 17% în iunie şi iulie. În prezent, a apărut din nou tendinţa de creştere a pierderilor în rândul eşalonului de comandă al armatei ruse.

Liderii militari de renume mondial vor ajuta apărarea teritorială a Ucrainei, relatează Congresul Mondial al Ucrainei (WUC).

Lideri militari de top care au format Consiliul Consultativ Strategic (SAC) vor oferi sprijin şi consiliere armatei ucrainene. Echipa cu experienţă fără precedent în război şi planificare strategică îi include pe: - generalul în retragere Rick Hillier , fost şef al Statului Major al Apărării Canadei, şef al Consiliului Consultativ Strategic, -generalul în retragere Wesley Clark , fost comandant suprem al forţelor aliate în Europa, -generalul în retragere David Petraeus , fost comandant al Comandamentului Central al SUA şi al forţelor SUA şi NATO din Irak şi Afganistan, fost director al CIA, UPDATE 10.00 Oficiali americani cer ca Ucrainei să-i fie livrate rachete cu rază lungă după atacurile asupra portului Odesa -generalul în retragere Dick Lauderwijk Berlin , fost şef al Statului Major al Ţărilor de Jos.

Paul Massaro, consilier principal pentru politici pentru Comisia Helsinki din Congresul SUA, cunoscută şi sub numele de Comisia pentru Securitate şi Cooperare în Europa , unde portofoliul său include combaterea corupţiei, drepturile omului, sancţiuni, finanţare ilicită şi securitate energetică a cerut ca rachete cu rază lungă să-i fie furnizate Ucrainei după atacurile asupra portului din Odesa.

"Acest cel mai nou atac terorist rusesc asupra portului Odesa, la doar câteva ore după semanrea acordului privind cerealele sub egida ONU, arată că trebuie să dăm Ucrainei rachetele cu rază de 300 km, a scris Massaro pe Twitter. "Rusia nu va ţine niciodată cont de un acord. Singurul lucru pe care Putin îl înţelege este puterea! Ucraina are nevoie de un scut antirachetă permanent", a sublinia acesta. Potrivit oficialului american, singura cale de ieşire din situaţie este victoria Ucrainei. "De câte ori mai trebuie să fim înşelaţi de Rusia? Este necesar să înarmăm Ucraina, să izolăm Federaţia Rusă!" - a continuat Massaro. UPDATE 08.33 Coloana a cincea a Kievului. De ce ar trebui să se teamă Putin de rezistenţa ucraineană Anterior, generalul american în rezervă Ben Hodges a cerut transferul de rachete cu o rază de acţiune de până la 300 km în Ucraina . Acesta este sigur că acesta este singurul mod în care Ucraina se va putea proteja de rachetele ruseşti de la Marea Neagră.

Ucrainenii aflaţi sub ocupaţia militară a Rusiei devin tot mai periculoşi pentru Putin. Pe lângă o serie de atentate vizând colaboraţionişti, rezistenţa ucraineană furnizează Kievului informaţii despre obiectivele militare ruseşti pentru a fi lovite cu noile arme avansate donate de Occident. „Rezistenţa a devenit coloana a cincea a Kievului”, iar rolul ei este „crucial în acest stadiu al războiului”, scrie Der Spiegel.

În primele săptămâni ale verii, numărul atacurilor organizate de luptători partizani a crescut în teritoriile ocupate de ruşi, în special în Herson, capitala provinciei de pe râul Nipro, cu o populaţie de 280.000 de locuitori. Pe 18 iunie, şeful închisorii de acolo, numit de ruşi, a fost rănit într-un atac exploziv. Patru zile mai târziu, o maşină-capcană a ucis un membru de rang înalt al administraţiei regionale. Şi acum două săptămâni, un atac asupra unui vehicul aparţinând şefului administraţiei pro-ruse a regiunii a fost dejucat. El supravieţuise deja unui atac în iunie. În nord-estul ţării, în porţiunea ocupată a regiunii Harkov, un oficial instalat de Rusia a fost ucis la începutul săptămânii trecute. Între timp, au existat şi atacuri asupra infrastructurii vitale pentru război. De exemplu, un pod de cale ferată din sud, între Tokmak şi Melitopol, a fost aruncat în aer la începutul lunii iunie. UPDATE 08.31 „Foreign Affairs”. Situaţia din Ucraina ameninţă să scape de sub control Cele mai multe astfel de operaţiuni tind să rămână secrete, dar DER SPIEGEL a putut vorbi cu agenţi ucraineni şi oameni activi din rezistenţa din teritoriile ocupate de ruşi, din părţile libere ale Ucrainei şi din străinătate. Mărturile lor subliniază cât de diversă a devenit deja rezistenţa faţă de trupele lui Vladimir Putin – şi cât de ameninţătoare ar putea deveni situaţia pentru ocupanţi. Sistemele de arme occidentale livrate recent, cum ar fi lansatoarele de rachete americane HIMARS, cu o rază de acţiune de 80 de kilometri, permit forţelor ucrainene să atace ţinte adânc în interiorul zonelor ocupate. În ultimele zile, au existat anunţuri despre distrugerea depozitelor de muniţie şi combustibil ruseşti şi a centrelor de comandă aflate sub foc. Toate acestea arată în mod clar că asistenţa din partea ucrainenilor în acele zone – cum ar fi transmiterea locaţiilor unde se află trupe şi depozitele ruseşti – este crucială în această etapă a războiului. Rezistenţa a devenit a cincea coloană a Kievului.

Criza ucraineană se prelungeşte şi devine tot mai „toxică” şi în curând pot fi atrase şi alte ţări, scrie publicaţia americană „Foreign Affairs”. Mai mult decât atât, autorii materialului afirmă că organizaţiile internaţionale s-au dovedit neputincioase în legătură cu modul în care să influenţeze asupra situaţiei.

Indiferent de dorinţa preşedinţilor Federaţiei Ruse şi Statelor Unite, Vladimir Putin şi Joe Biden, de a evita escaladarea, conflictul din Ucraina se poate transforma neintenţionat într-o confruntare mult mai de amploare. Acest lucru are legătură inclusiv cu faptul că în criză sunt atraşi mulţi participanţi din afară, capabili să utilizeze cele mai noi tehnologii, precum şi să folosească în propriile interese punctele slabe ale NATO şi aliaţilor acesteia. UPDATE 06.45 Agenţia de ştiri de stat rusă RIA Novosti scrie că în Occident, copiii refugiaţi ucraineni sunt separaţi de familiile lor pentru că mănâncă prea repede sau prea încet.

🤡#Russian state-owned news agency RIA Novosti writes that #Ukrainian refugee children in the West are getting removed from their families for eating too fast or too slow. pic.twitter.com/ivWD73id5q — NEXTA (@nexta_tv) July 24, 2022

UPDATE 05.30 Soldaţii ucraineni au lansat probabil o contraofensivă în regiunea Herson - ISW

Forţele de Apărare ale Ucrainei se pregătesc probabil să lanseze sau au lansat deja o contraofensivă în regiunea Herson, consideră analştii Institutului American pentru Studiul Războiului (ISW).

Analiza privind începerea probabilă a unei contraofensive în regiunea Herson poate fi oarecum inexactă din cauza cantităţii limitate de date publice. Analiştii au avertizat că informaţiile din surse deschise despre progresul şi ritmul contraofensivei vor fi probabil limitate şi întârziate, fiind, cu siguranţă, în urma evenimentelor reale.

Potrivit ISW, zona dintre linia frontului şi Herson este rurală şi constă în principal din aşezări mici, care sunt mai puţin susceptibile de a raporta mişcări de trupe şi lupte, permiţând o schimbare a controlului zonei fără să apară dovezi în rapoarte din surse deschise. Nici ocupanţii nu au nici un stimulent să raporteze victoriile inamicilor.

Mai devreme s-a ştiut că în regiunea Herson, Forţele Armate ale Ucrainei au lovit podul Daryiv peste Inguleţ. Deputatul consiliului regional local Serhii Khlan a remarcat că aceasta „nu este încă eliberarea Hersonului, ci paşi pregătitori serioşi în această direcţie”.

De asemenea, s-a raportat că, în urma contraofensivei de succes a Forţelor Armate ale Ucrainei, au fost înconjuraţi până la două mii de soldaţi ruşi. Trei grupuri tactice ruse de nivel de batalion, inclusiv o companie de forţe speciale şi o companie de tancuri, au fost invitate în „Coridorul Verde” pentru a scăpa din încercuire.

UPDATE 04.45 „Planurile eşuate” - serviciile de informaţii au explicat de ce Putin nu anunţă o mobilizare generală în Federaţia Rusă

Regimul dictatorial al lui Putin nu plănuieşte să declare o mobilizare generală în Rusia, în ciuda pierderilor uriaşe. Kremlinul nu poate admite că planul de a ocupa Ucraina a eşuat, a declarat reprezentantul Direcţiei principale de informaţii a Ministerului Apărării al Ucrainei, Vadym Skibitsky, într- un interviu pentru „Krym.Realiya”. Potrivit acestuia, Rusia compensează parţial pierderile prin „mobilizare ascunsă”, dar regimul lui Putin nu vrea să vorbească deschis despre asta.

"Pentru că aceasta este, de fapt, o recunoaştere că planurile lor, pe care le-au construit la începutul campaniei, au eşuat. Şi Putin nu va recunoaşte acest lucru", consideră Skibitsky.

În opinia sa, anunţul mobilizării generale în Rusia va fi de fapt o recunoaştere a „înfrângerii lui Putin”.

După cum a transmis şi UNIAN, cetăţenii Rusiei refuză să semneze contracte cu Ministerul Apărării al Federaţiei Ruse. Cele mai multe defecţiuni sunt în unităţile cu cele mai mari pierderi.

UPDATE 03.31 UA War Infographics ilustrează modul în care #Rusia cheltuieşte 400 de milioane de dolari pe zi pentru războiul său din Ucraina.

UA War Infographics illustrates how #Russia spends 400 million dollar per day on its war in #Ukraine. pic.twitter.com/Dfhfrvfijs — NEXTA (@nexta_tv) July 24, 2022

UPDATE 02.07 Refugiaţii ucraineni în Polonia: din ce regiuni şi-au găsit de lucru cele mai multe femei

După începutul războiului din Ucraina, cel mai mare număr de refugiaţi ucraineni care şi-au găsit de lucru în Polonia provin din regiunea Dnipropetrovsk - 11,5% dintre angajaţi, după cum arată datele analizei efectuate de centrul analitic Gremi Personal pe baza datelor de angajare a 2.387 de femei de după 24 februarie.

Primele cinci regiuni includ şi oblastele Zaporijia, Harkov, Doneţk şi Herson - regiuni din Ucraina care suferă cel mai mult de pe urma războiului sau sunt parţial ocupate.

Femeile ucrainene din regiunile mai sigure din vestul Ucrainei - Ternopil, Cernăuţi, Ivano-Frankivsk etc. - au o probabilitate mai mică de a se afla prntre cele care să caute de lucru în Polonia.

Vârful angajării refugiaţilor ucraineni a coincis cu începutul sezonului turistic „plin” în Polonia. În iunie, cu 20% mai multe femei căutau un loc de muncă decât în ​​mai. Unul dintre motive este economic: femeile trebuie să muncească dacă vor să rămână în Polonia, precum şi să întreţină familia în timp ce bărbaţii se luptă sau nu au şansa de a câştiga în Ucraina. În acelaşi timp, s-a triplat numărul de posturi vacante pentru femei - în sectorul serviciilor, industria alimentară şi întreprinderile de logistică, unde poţi câştiga fără să cunoşti limba şi să nu ai experienţă.

Experţii notează continuarea tendinţei de migraţie din Ucraina de la invazia Rusiei în 2014. Acest lucru a schimbat geografia vizitelor în Polonia. Cel mai mare număr de migranţi - aproximativ 60% - provin acum din regiunile centrale şi de est ale Ucrainei, o schimbare faţă de acum 3-4 ani înainte de război, când cei mai mulţi migranţi ucraineni au plecau în mare parte din regiunile vestice. Pe de altă parte, dacă timp de 8 ani principalul factor de migraţie pentru 80,6% dintre ucraineni a fost economic (au plecat în Polonia să lucreze din cauza salariilor mai mari comparativ cu ​​Ucraina), acum - în faza activă a unui război pe scară largă - în prezent vorbim despre un factor de securitate.

UPDATE 01.42 Mai multe depozite de muniţii şi baze ale ocupanţilor au fost lichidate ziua trecută.

Soldaţii ucraineni au „distrus” 4 depozite de muniţii şi 3 baze ale forţelor de ocupaţie ale Federaţiei Ruse. Artileria a lucrat puternic împotriva spatelui invadatorilor din regiunile Herson, Luhansk şi Doneţk a anunţat purtătorul de cuvânt al administraţiei militare Odesa, Serhiy Bratchuk, pe canalul său Telegram .

Au fost dstruse baza şi depozitul de muniţii din Kadiivka, regiunea Luhansk; depozitul de muniţii din Doneţk; depozitul de muniţii din Makiivka, regiunea Doneţk; baza din Tavriysk, regiunea Herson; depozitul de muniţii şi bază din Horlivka în regiunea Doneţk.

Reamintim că zilele trecute s-a aflat despre distrugerea unui depozit de muniţii din Kadiivka (fostul Stahanov), regiunea Lugansk. Exploziile a durat două ore după impact.