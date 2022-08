LIVE TEXT | Război în Ucraina.  „Conducerea” Crimeei a părăsit brusc peninsula. Ruşii acuză de atacurile din Crimeea o organizaţie islamistă a tătarilor, „coordonată” de Kiev

UPDATE 05.55 Conducerea militară rusă îşi pierde probabil din ce în ce mai mult încrederea în securitatea Crimeei în urma recentelor atacuri ucrainene asupra obiectelor militare ruseşti din Crimeea - ISW .

Surse ruse au relatat pe 17 august că viceamiralul Viktor Sokolov l-a înlocuit pe amiralul Igor Osipov în calitate de comandant al Flotei Mării Negre (BSF) din Crimeea. Spaţiul informaţional rusesc, totuşi, era evident dornic să menţină un nivel ridicat de secret în privinţa numirii lui Sokolov din cauza ameninţării pretinse de „pericol terorist” la Sevastopol.

Recentele lovituri ucrainene (asociate cu partizani ucraineni şi cu forţele armate ucrainene) asupra obiectivelor militare ruse din Crimeea, inclusiv sediul BSF din Sevastopol, au pus forţele ruse în alertă maximă şi au condus la restructurarea compoziţiei forţelor, a logisticii şi a conducerii grupării ruse din Crimeea pentru a atenua impactul unor noi lovituri.

Conducerea rusă şi spaţiul informaţional naţionalist rus au investit din ce în ce mai mult în încadrarea recentelor lovituri ucrainene asupra activelor militare ruse din Crimeea drept acte de terorism pentru a îndepărta relatarea informaţională de la încălcările ruse ale dreptului internaţional şi solicitărilor Occidentului de a desemna Rusia drept stat sponsor al terorismului.

Surse ruse au descris eronat atacurile asupra sediului BSF, a unui depozit de muniţii şi a bazei aeriene Saki drept acte de terorism. Şeful Crimeei ocupate, numit de ruşi, Serghei Askenov, a susţinut pe 17 august că Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) din Crimeea a neutralizat celule ale organizaţiei Hizb ut-Tahrir (o organizaţie politică fundamentalistă islamistă care a fost activă istoric în Asia Centrală şi în rândul comunităţii tătarilor din Crimeea şi este interzisă în Rusia) în Jankoi şi Yalta.

Aksenov a acuzat guvernul ucrainean că ar coordona operaţiunile lui Hizb ut-Tahrir în Crimeea fără a furniza nicio dovadă. Oficialii ruşi vor lega probabil tot mai mult atacurile partizanilor ucraineni împotriva teritoriilor ocupate cu operaţiunile desfăşurate de organizaţii afiliate extremismului islamist, în încercarea de a înstrăina mişcarea partizană ucraineană de comunitatea internaţională şi de a submina apelurile Ucrainei de a desemna oficial Rusia drept stat-sponsor al terorismului.

Atacurile împotriva ţintelor militare ruse legitime se încadrează în domeniul utilizării legale a forţei şi nu sunt acte de terorism şi nici nu există dovezi care să sugereze că extremiştii islamişti au condus aceste atacuri.

UPDATE 03.49 Ocupanţii ruşi au blocat ieşirile din Melitopol şi efectuează filtrarea totală

După o serie de explozii asupra poziţiilor ocupanţilor, invadatorii ruşi încearcă să-i găsească pe partizanii ucrainieni, a anunţat primarul oraşului, Ivan Fedorov.

The occupiers have blocked the exit from #Melitopol and are carrying out total filtration



This was announced by the mayor of the city Ivan Fedorov.



After a series of explosions on the positions of the occupiers, the #Russian invaders are trying to find the #Ukrainian partisans. pic.twitter.com/vCFmoiDhck