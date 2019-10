Liderii europeni speră să aprobe un acord privind Brexit în cadrul summit-ului ce începe astăzi la Bruxelles

Oficiali britanici şi ai Uniunii Europene declarau miercuri seară că se apropie de finalizarea unui nou acord de Brexit la Bruxelles, dar premierul britanic Boris Johnson are în faţa sarcina dificilă de a convinge parlamentul de la Londra să-l aprobe. „Elementele de temelie ale acordului sunt gata şi teoretic putem accepta o înţelegere” la summit-ul de joi al liderilor europeni, a declarat preşedintele Consiliului European, Donald Tusk. Dar a adăugat că au apărut „unele îndoieli” din partea britanicilor, într-o aluzie la nevoia ca Johnson să obţină sprijinul politicienilor de acasă, care cred că ar ceda prea mult.

Preşedintele francez Emmanuel Macron, care s-a întâlnit cu cancelara germană Angela Merkel miercuri la Toulouse, le-a spus jurnaliştilor că acordul este în curs de finalizare şi şi-a exprimat speranţa că va fi aprobat de liderii europeni la summit-ul de joi. Merkel a spus că, în urma celor auzite de la negocieri în ultimele zile, are un pic mai multă încredere în faptul că o înţelegere este posibilă.

Dacă se ajunge la un acord iar liderii europeni îl aprobă joi, Camera Comunelor de la Londra ar urma să-l supună votului sâmbătă, aşa încât Marea Britanie să iasă din Uniunea Europeană cu un acord, până pe 31 octombrie. Parlamentul de la Londra a respins în trecut, de trei ori, un acord similar negociat de predecesoarea lui Johnson, fosta prim ministră britanică Theresa May.

Laburiştii, posibil să nu voteze acordul negociat de premierul Johnson cu UE

Partidul Laburist, cea mai mare formaţiune politică de opoziţie din Marea Britanie, va vota cel mai probabil împotriva acordului privind Brexit-ul pe care îl negociază intens la Bruxelles în acest moment guvernul conservator al premierului Boris Johnson, a declarat miercuri liderul său, Jeremy Corbyn, potrivit DPA.

„Tot ce am auzit despre discuţiile în desfăşurare mă face să fiu profund îngrijorat că în realitate va exista o graniţă în Marea Irlandeză între Irlanda de Nord şi restul Marii Britanii”, a declarat Corbyn la postul de televiziune ITN.

El a făcut referire la informaţiile că Johnson a făcut noi concesii privind chestiunea controversată a frontierei irlandeze, deschizând calea pentru o graniţă vamală în Marea Irlandeză între Irlanda de Nord şi restul Regatului Unit.

Corbyn şi-a mai exprimat de asemenea temerea că Partidul Conservator va scădea standardele privind drepturile consumatorilor şi lucrătorilor din Marea Britanie după Brexit şi că va semna un acord de liber-schimb cu SUA care ar putea duce la o „pierde semnificativă a drepturilor”.

„Nu este un acord pe care să îl sprijinim, din ce am auzit până acum”, a spus el.

Majoritatea celor 245 de parlamentari laburişti, toţi cei 35 de parlamentari ai Partidului Naţional Scoţian şi 18 din cei 19 aleşi liberal-democraţi ar urma să voteze împotriva acordului.

Johnson ar putea obţine o majoritate la limită dacă va avea un sprijin suficient din partea conservatorilor eurosceptici, a celor 35 de parlamentari independenţi şi a celor 10 membri ai Partidului Democrat Unionist (DUP) din Irlanda de Nord.

Însă euroscepticii şi DUP au de asemenea îngrijorări cu privire la propunerea de frontieră vamală.

Ţinând cont şi de absenţele aşteptate, Johnson are nevoie de 320 de voturi din cele 650 de mandate totale din parlament.

Partidul nord-irlandez nu susţine acordul pentru Brexit în forma actuală

Partidul Unionist Democrat (DUP) din Irlanda de Nord a anunţat joi că nu poate susţine acordul pentru Brexit propus de premierul britanic Boris Johnson şi Uniunea Europeană, în forma actuală, transmite Reuters.

”Aşa cum stau lucrurile, nu putem susţine ceea ce se sugerează în privinţa vămii şi a consimţământului, există o lipsă de claritate şi în privinţa TVA”, afirmă într-un comunicat lidera DUP, Arlene Foster, şi adjunctul acesteia, Nigel Dodds

”Vom continua să lucrăm cu guvernul pentru a încerca să ajungem la un acord sensibil, care să fie potrivit pentru Irlanda de Nord şi care să protejeze integritatea economică şi constituţională a Regatului Unit”, se arată în comunicat.

Susţinerea din partea DUP, care sprijină guvernul Johnson, este crucială în condiţiile în care unii promotori ai unui Brexit dur din partidul premierului afirmă că vor fi convinşi de poziţia sa privind cea mai dificilă parte a acordului, aceea a graniţei irlandeze.

Johnson, care nu are majoritate în Parlamentul format din 650 de parlamentari, are nevoie de 320 de voturi pentru a obţine ratificarea acordului. DUP are 10 voturi.

Lira sterlină s-a depreciat cu până la 0,6%, la 1,2748 dolari pe unitate, şi cu 0,5%, la 86,81 pence pentru un euro, înainte de a se stabiliza, recuperând o parte din pierderi.