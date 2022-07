Incendiu de vegetaţie în Turcia: hoteluri si locuinţe din Marmaris, evacuate

Autorităţile turce au evacuat mai multe clădiri, printre care şi hoteluri, după ce un incendiu de vegetaţie s-a răspândit vineri în zone rezidenţiale din sud-vestul Turciei, conform media locale, informează agenţia DPA.

Cel puţin trei hoteluri şi 13 locuinţe din Marmaris, o staţiune turistică din provincia Mugla, au fost evacuate, potrivit agenţiei locale de ştiri Demirören.

Incendiul din Icmeler a fost adus sub control, a declarat într-un mesaj pe Twitter Ministerul Agriculturii şi Pădurilor din Turcia, oferind imagini cu o aeronavă pentru stingerea incendiilor care arunca apă deasupra unei păduri de pin în flăcări.

Nu au fost înregistrate victime.

#Muğla #Turkey🇹🇷- Forest fire that broke out in around the İçmeler Turunç area of #Marmaris spreads to the Tourism Vocational School Practice Hotel; cause of fire currently unknown, while fire is being intervened by Regional Directorate of Forestry crewspic.twitter.com/Yze811WOdn