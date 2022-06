Imagini cu distrugerile provocate de lansatoarele HIMARS asupra armatei ruse VIDEO

Brigada 72- mecanizată a Ucrainei a publicat imagini care arată un post de comandă distrus. InformNapalm a spus că este vorba de postul de comandă al Armatei a 20-a ruse, care a fost distrus cu sisteme de rachete de artilerie de mare mobilitate HIMARS fabricate în SUA.

Reportedly the first footage of the aftermath of a Ukrainian HIMARS MLRS strike in the Izyum area. The Russian Starshe Eddy channel said one of their salvos killed two and wounded several. https://t.co/9Zs3UNJ8w1 https://t.co/c6bpGkvYcf pic.twitter.com/zy9bDpmIR9

Forţele ucrainene au postat încă de vineri imagini cu sisteme de rachete de artilerie de mare mobilitate (HIMARS) din Statele Unite în acţiune, dar fără să arate şi ce pagube au reuşit să facă forţelor ruseşti, potrivit hotnews.ro.

Atât Rusia, cât şi Ucraina operează deja sisteme MLRS, dar versiunea HIMARS cu şase rachete trimisă pentru a ajuta Kievul este mai avansată, cu o rază de acţiune şi o precizie superioare.

We have geolocated the reported Ukrainian HIMARS strike in a school(Shkola N2) in Izyum. The complex appears to be a Russian military base or at least being used by them as we see various military vehicles and cars marked with the "Z".



