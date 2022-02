Două furtuni fac dezastru în centrul şi vestul Europei: Zeci de mii de case din Germania, Polonia şi Cehia fără energie, clădiri distruse. Cod roşu în Marea Britanie FOTO, VIDEO

O furtună a avariat joi dimineaţă aproximativ 40 de clădiri într-un oraş din provincia Wielkopolskie, Polonia, au anunţat pompierii, în timp ce la Cracovia doi muncitori în construcţii au fost ucişi şi alţi doi răniţi când vântul puternic a doborât o macara, conform Thefirstnews.

Vânturile puternice din toată Polonia au început miercuri şi au cauzat pagube la aproape 200 de case şi alte clădiri.

Detaşamentul Naţional de Pompieri a descris distrugerile din Dobrzyca ca fiind „cu adevărat masive”.

Un purtător de cuvânt local al pompierilor din Pleszew a declarat că 50 de case au fost avariate în tot judeţul, în urma tornadei care a pornit în jurul orei 5 dimineaţă.

„Dar şi în provinciile (centrale) Lodzkie şi Mazowieckie, există mai multe clădiri deteriorate. Cu toate acestea, cea mai dificilă situaţie este în Pleszew din provincia Wielkopolskie”, a adăugat el.

Karol Kierzkowski de la Detaşamentul Naţional de Pompieri a spus că vânturile puternice au avariat clădiri în aproape fiecare regiune cele mai grave pagube suferite au fost în vestul ţării.

Joi dimineaţă, două curse spre Varşovia, din oraşul Bydgoszcz din nordul Poloniei şi din Cracovia, au fost deviate spre capitala Ungariei, Budapesta, din cauza vântului puternic, a informat un purtător de cuvânt al transportatorului naţional LOT.

La nivel naţional, pompierii polonezi au înregistrat 190 de clădiri avariate, dintre care 54 au avut acoperişurile smulse de vânturi. Potrivit Centrului de Securitate al Guvernului, până joi la ora 6 dimineaţa, 324.047 de locuinţe şi întreprinderi au rămas fără curent electric.

Zeci de mii de gospodării au rămas fără curent electric în Germania

Furtunile violente au ucis şi două persoane în Germania, după ce maşinile lor au fost lovite de pomii care au căzut din cauza vântului puternic, conform Euronews.

În nordul Germaniei trenurile au fost oprite, a declarat operatorul feroviar Deutsche Bahn, în timp ce furtuna Ylenia a străbătut regiunile Hesse, Saxonia şi sudul Brandenburgului.

Purtătorul de cuvânt al Deutsche Bahn, Achim Stauss, a declarat că s-au produs daune „considerabile” la şinile şi liniile electrice.

Anulări şi întârzieri sunt aşteptate şi în traficul regional.

De asemenea, aeroporturile au anulat multe zboruri din cauza vântului puternic, inclusiv Aeroportul Berlin-Brandenburg şi cel mai mare aeroport al Germaniei din Frankfurt. Zborurile la Hamburg şi Aeroportul Schiphol din Amsterdam au fost, de asemenea, anulate.

Serviciile de feriboturi germane au fost, de asemenea, suspendate temporar în multe locuri, cum ar fi Lübeck şi Rostock.

În apogeul furtunii, vântul a suflat cu până la 152 de kilometri pe oră, miercuri pe Brocken, în cel mai înalt punct al munţilor Harz din nordul Germaniei.

Aproximativ 54.000 de gospodării au rămas fără curent electric în timpul nopţii în Renania de Nord-Westfalia, în timp ce în Bavaria aproximativ 10.000 de persoane au fost afectate de întreruperi de curent, potrivit operatorilor. Întreruperile au fost adesea cauzate de căderea copacilor pe liniile electrice. În majoritatea cazurilor, sursa de alimentare a fost restabilită rapid.

Şcolile din vestul Germaniei se vor închide joi pe fondul avertizărilor de furtună. Iar Brigada de pompieri din Berlin a declarat pentru a doua oară stare de urgenţă joi dimineaţă, fiind chemaţi la peste 100 de intervenţii.

În Republica Cehă vecină, mai mult de 300.000 de gospodării au rămas fără electricitate joi din cauza liniilor electrice avariate.

Cod roşu emis în Marea Britanie

Un cod roşu din cauza furtunii Eunice a fost emis în Marea Britanie, şi vizează sud-vestul Angliei şi sudul Ţării Galilor, din Cornwall până la Cardiff, unde vânturile vor putea să atingă viteze de 145 km/h în zonele de coastă, fiind anunţate „condiţii periculoase din cauza vântului extrem de puternic”. Sudul Angliei a fost plasat sub incidenţa unui cod portocaliu.

Potrivit autorităţilor britanice, furtuna „a cauzat daune majore”, iar vineri este de aşteptat ca furtuna Eunice să fie şi mai severă.

De altfel şi transportul rutier, aerian şi naval urmează să fie anulat, iar unele linii electrice se preconizează că vor fi oprite.

