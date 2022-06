Cum au arătat cele 100 de zile de război în Ucraina pentru o unitate rusă de elită

În loc de Grodno, au intrat în spaţiul aerian ucrainean în drum spre aeroportul Hostomel, lângă capitala Kiev.

„Trupele au fost al naibii de şocate, oamenii s-au înalbit mai ales când am luat foc în aer”, a spus Nikita Ponomarev, un paraşutist capturat ulterior de ucraineni.

În cele 100 de zile de la atacul surpriză asupra aeroportului Hostomel, tactica Rusiei s-a transformat de la acest stil de manevră rapidă la duelurile de artilerie care au loc acum în estul ţării.

De asemenea, Brigada de asalt aerian 31 – un regiment de elită cu sediul în oraşul Ulyanovsk din sudul Rusiei – a străbătut Ucraina, pe măsură ce obiectivele Moscovei au fost reformulate în faţa rezistenţei ucrainene.

Pentru a spune povestea războiului de până acum, The Moscow Times a reconstituit mişcările Brigăzii 31 pe parcursul celor 100 de zile de lupte brutale în Ucraina, care au ucis mii de oameni şi au strămutat milioane.

Brigada a luptat anterior în cel de-al Doilea Război Cecen şi în conflictul ruso-georgian din 2008, a suferit pierderi grele în Ucraina şi s-a confruntat cu multe dintre problemele logistice şi morale care au demonstrat adesea incompetenţa campaniei ruse.

Paraşutiştii brigăzii au fost printre primii soldaţi ruşi care au văzut ce se întâmplă în Ucraina cu adevărat. Militarii ucraineni au oferit o apărare plină de spirit aeroportului Hostomel, în ciuda amplorii atacului rusesc, împiedicând în cele din urmă forţele Moscovei să captureze aerodromul.

O lovitură profundă în spatele liniilor inamice este tipică forţelor aeriene din primele zile ale unui război, potrivit analistului militar Rob Lee.

„Sunt obişnuiţi să acapareze câmpurile aeriene, elementele şi ţintele cu adevărat importante ale terenului”, a spus Lee pentru The Moscow Times.

Dacă atacul ar fi avut succes, Rusia ar fi folosit probabil pista aeroportului pentru a transporta provizii suplimentare. dar s-a dovedit a fi un calcul greşit.

În timp ce ameninţarea sistemelor de apărare aeriană ucraineană a împiedicat avioanele de transport ruseşti să zboare în Hostomel, forţele terestre ruse au săpat în jurul aerodromului şi au aşteptat întăriri despre care credeau că vor fi aduse pe uscat din Belarus.

Un raport al CNN din prima zi a invaziei pare să arate că unităţile a 31-a transportau cutii de muniţie şi purtau benzi albe de braţ, fortificând perimetrul aeroportului.

Dar multe din ceea ce ştim despre dinamica atacului rusesc asupra Hostomel provine dintr-un interviu cu paraşutistul Brigăzii 31 capturat Ponomarev, care a fost intervievat ulterior de un blogger ucrainean proeminent care postează videoclipuri cu prizonieri ruşi.

Echipamentele suplimentare şi întăririle ar fi trebuit să sosească în 24 de ore, potrivit lui Ponomarev, dar a durat mult mai mult.

„După trei zile, tot eram doar noi”, a spus el.

Chiar dacă aeroportul a rămas nesecurizat, tancurile şi vehiculele blindate ruseşti au inundat nordul Ucrainei, îndreptându-se spre Kiev.

Într-un discurs dramatic din 25 februarie, preşedintele ucrainean Volodymr Zelensky a avertizat că Rusia va „încerca în curând să asalteze capitala”.

A fost un sentiment de rău augur în aer la Hostomel a doua zi dimineaţă, şi-a amintit Ponomarev.

Deodată, artileria ucraineană s-a izbit de clădiri. Bombardamentele au durat două ore, ucigând zeci de soldaţi şi distrugând cantităţi mari de echipamente.

„Nu a mai rămas nimic – nici măcar o turelă”, a spus Ponomarev. „Aproape nimeni nu a supravieţuit în acea zi.”

Rusia a fost reticentă în ceea ce priveşte publicarea cifrelor oficiale ale victimelor sau confirmarea deceselor rudelor, încă de la începutul războiului, făcând imposibil de ştiut câţi bărbaţi din Brigada 31 au murit în luptele de pe aeroportul Hostomel.

Cu toate acestea, Ponomarev a estimat că cel puţin 60 de soldaţi au fost ucişi. Un total de 34 de paraşutişti din Brigada 31 au murit între 25 februarie şi 7 martie, potrivit unui raport de miercuri al instituţiei de presă independentă Mediazona.

Unul dintre cei ucişi la Hostomel ar fi fost probabil sergentul Ilnur Sibgatullin, 31 de ani, din Nijnekamsk, un oraş mic din republica Tatarstan. La înmormântarea lui Sibgatullin în oraşul natal, la şase zile după începutul invaziei, fostul său profesor l-a descris drept un „băiat bun, care îţi face sufletul să se bucure”.

În cele din urmă, comandanţii ruşi au decis să se retragă de pe aerodrom.

Înregistrări video din data de 27 februarie arată unităţi ruseşti care se îngrămădesc în camioane într-o aparentă evacuare.

Potrivit estimărilor despre puterea unităţii militare ruse ale analistului Lee, Brigada 31 probabil a angajat aproximativ 2.000 de oameni în luptele din Ucraina.

În ciuda pierderilor sale iniţiale, Brigada a fost rapid aruncată în ofensiva terestră rusă, încercând încercuirea Kievului la începutul lunii martie.

„Forţele de elită ale Rusiei au suferit pierderi grele”, a spus Nick Reynolds, analist militar la think tank-ul RUSI din Londra, despre războiul urban ulterior, în timp ce Ucraina încerca cu disperare să oprească înaintarea Rusiei.

Aproximativ 50 de paraşutişti din Brigada 31 au fost ucişi în Hostomel, potrivit informaţiilor ucrainene.

Fotografiile au arătat trupurile soldaţilor împrăştiate pe trotuare şi în tranşee, precum şi deasupra tancurilor în flăcări. Pierderile Brigăzii 31 în luptele de la Hostomel i-au inclus şi pe ofiţerii superiori, colonelul Serghei Karasev şi maiorul Alexei Osokin.

Osokin a fost „unul dintre cei mai buni”, a spus Radik Zalalov, un soldat al Brigăzii, care a fost tratat într-un spital din Belarus.

Oficial, Rusia a raportat 1.351 de decese ale soldaţilor săi în Ucraina, mai puţin de jumătate din totalul raportat de instituţiile media independente care citează date open source.

Potrivit analistului militar Michael Kofman, cel puţin 10.000 de soldaţi ruşi au murit în Ucraina. Dintre aceste pierderi militare, aproximativ 19% au fost de la unităţile de paraşutişti, a raportat BBC.

Folosind reportaje din presa locală şi interviuri cu rudele decedaţilor, The Moscow Times a identificat cel puţin 38 de membri ai Brigăzii care au murit în Ucraina, deşi cifra reală este probabil să fie semnificativ mai mare.

Hundreds of Russian vehicles and soldiers evacuating Hostomel airport as Ukrainian artillery units start to target the airfield reportedly on February 27th. This raises questions on who/how Antonov An-225 Mriya was destroyed as the aircraft is clearly seen intact in the video. pic.twitter.com/rIwytnOkMb