Cum arată vila Valentinei Matvienko, preşedintele Camerei superioare a Rusiei şi femeia care a semnat pentru războiul împotriva Ucrainei

„Vila M” de pe coasta Pesaro este, conform echipei desidentului Alexei Navalnîi, atribuită Valentinei Matvienko, preşedintele Camerei superioare a Rusiei (sancţionat în Europa, dar nu şi în Italia). Este persoana care a semnat, formal, actul de război al lui Putin împotriva Ucrainei, fiind pe lista persoanelor sancţionate de ţările vestice, potrivit Mediafax.

Opoziţia s-a întrebat dacă un simplu funcţionar public, deşi preşedinte al Consiliului Federaţiei Rusear putea să-şi permită vreodată o proprietate extraordinară pe coasta Pesaro, întinsă pe 26 de hectare de teren, cu 650 de metri de coasta disponibili, cu o locaţie total privatizată şi cu o vilă de 774 de metri pătrati.

Întrebarea vine în urma unei anchete pe care a început-o echipa disidentului Alexei Navalnîi şi a fost fost formulată de Maria Pevcikh, şefa investigaţiilor „Fundaţiei Anticorupţie”, fundaţie creată de omul otrăvit de FSB în Siberia, aflat în prezent în închisoare pentru acuzaţii despre care Occidentul spune că sunt inventate.

„Această uriaşă proprietate de pe litoralul oraşului Pesaro este vila familiei Matvienko. Valentina Matvienko este preşedintele Camerei superioare a Rusiei. Semnătura Valentinei se află sub decretele de începere a războiului cu Ucraina”, a scris Maria Pevcikh pe Twitter.

This huge seaside property in the city of Pesaro (🇮🇹) is the villa of the Matvienko family. Valentina Matvienko is the head of the Federation Council (upper house of the Russian Parliament). Valentina's signature stands under the decrees to start the war with Ukraine. pic.twitter.com/mMoKKauAzh

„Ce frumuseţe, nu? 26 de hectare de teren, 650 de metri de coastă, o casă de 774 metri pătraţi. De unde ar putea obţine un oficial rus banii pentru asta? Acesta este principalul secret al Rusiei lui Putin: dacă îl iubeşti pe Putin, banii vor curge asupra ta ca apa”, a mai scris Pevcikh pe Twitter, unde a ataşat mai multe imagini cu proprietatea.

What a beauty, right? 26 hectares of land, 650 metres of coastline, a 774m2 house. Where could a Russian official get the money for this? That's the main secret of Putin's Russia: if you love Putin, money will flow on you like water. pic.twitter.com/2BTGJgp1R7