Recul economic de 6,3 procente într-un an – aşa ceva nu s-a mai întâmplat în istoria Republicii Federale. "Am avut ocazii mai plăcute şi perspective mai optimiste", a spus ministrul federal al Economiei, Peter Altmaier, înainte de a-şi prezenta la Berlin prognoza economică pentru anul în curs. Piaţa muncii din Germania se află deja sub presiune masivă, iar situaţia se va agrava în lunile următoare. În jur de trei milioane de lucrători primesc în prezent salarii reduse, care sunt suplimentate parţial din fondul special prevăzut de asigurarea de şomaj. E vorba de aşa-numitul "Kurzarbeitergeld", un mijloc de salvare a locurilor de muncă, angajaţii nefiind disponibilizaţi, ci având temporar un program redus de lucru şi primind salarii mai mici. În acest an, numărul total al angajaţilor ar urma să scadă cu 370.000, iar rata şomajului va ajunge la 5,8%.

Economia suferă simultan un şoc dublu: atât pe plan intern, cât şi extern. Cererea şi oferta sunt afectate deopotrivă, întrucât întreaga economie mondială se află în faţa unei recesiuni majore. Lanţurile de producţie şi aprovizionare sunt întrerupte la nivel global. "Cererea de produse germane la export va continua să scadă şi se va reface doar încet", estimează Altmaier.

Scădere masivă a exporturilor

Pentru o economie orientată spre export, perspectiva actuală de scădere a acestuia cu 11,6%, în 2020, este fatală. Economia germană scade însă şi din cauza reducerii consumului privat, după închiderea pentru mai multe săptămâni a magazinelor, restaurantelor şi ofertelor de divertisment. Consumul intern este aşteptat să scadă cu 7,4 procente în acest an. Potrivit prognozei actuale a guvernului german, punctul culminant al crizei economice este aşteptat la sfârşitul lui iunie.

Proteste ale gastronomilor la Düsseldorf, în vestul Germaniei

Ministrul Economiei crede că este important să se planifice deja de acum revenirea pe plus a Germaniei. "Cu cât suntem capabili mai repede să oferim o perspectivă concretă, cu atât mai rapid îşi va reveni economia." Tot prognoza de acum aşteaptă o posibilă creştere economică de 5% în 2021, dacă se vor lua măsurile potrivite.

Optimizarea actualelor programe de sprijinire a economiei

În linii mari, Altmaier a elaborat un plan în patru puncte ce urmează a fi concretizat în următoarele săptămâni şi luni. "Ştim că pandemia va fi rezolvată definitiv doar după apariţia unui vaccin, dar avem nevoie de un plan de lucru pentru reluarea treptată a activităţilor economice."

La primul nivel al planului – cel în care se găseşte acum ţara – ar fi vorba de protejarea economiei prin programele de ajutor financiar. Actualele programe convenite urmează a fi optimizate: de la ajutoarele financiare imediate pentru firmele mai mici, creditele oferite de banca de stat KfW şi până la anunţatul fond de stabilizare, menit să împiedice daune prea grave suferite de branşele de importanţă strategică din economie.

Totuşi, în acest domeniu, guvernul german nu are libertatea de mişcare pe care şi-ar dori-o. Să luăm exemplul Lufthansa. Cum ar putea fi ajutat cel mai mare operator aerian german şi în ce măsură statul german ar urma să achiziţioneze participaţiuni la Lufthansa sunt chestiuni care nu se decid doar la Berlin, ci şi la Bruxelles. "Criteriile trebuie convenite cu UE", admite Altmaier, fără a fi dispus să dea deocamdată detalii.

Se preconizează noi ajutoare de miliarde de euro

În al doilea punct al planului de salvare gândit pentru economia germană, guvernul federal ar urma să se ocupe de acele companii obligate, din cauza măsurilor de limitare a extinderii epidemiei, să-şi reia cu întârziere activitatea. De exemplu firmele organizatoare de mari evenimente, operatorii marilor târguri şi expoziţii, sectorul hotelier şi gastronomic şi cel cultural. Pentru aceste ramuri ar fi nevoie de măsuri potrivite, ce urmează a fi concretizate. "Va mai dura un timp până când activitatea acestor domenii va reveni la nivelul normal", a spus ministrul Economiei. Până atunci, trebuie facilitate măsuri intermediare. "Sper să putem relaxa măsurile în sectorul gastronomiei până la sfârşitul lunii mai."

Premisa pentru toate acestea este desigur aducerea cu succes sub control a pandemiei. "Proiecţia noastră presupune că nu va urma o reagravare a crizei coronavirus, ci că vom reuşi treptat să aducem pandemia sub control", a arătat Altmaier. Doar astfel poate "exista perspectiva speranţei de revenire economică".

Flota companiei aeriene Lufthansa la sol

O cursă lungă

Numărul infecţiilor a mers în ultimele trei săptămâni "în direcţia corectă". În loc de 5000 de noi cazuri pe zi se înregistrează acum între 1000 şi 1300. Nimeni nu are însă voie să uite că suntem angrenaţi "într-o cursă lungă, în care trebuie să ne gestionăm bine puterile."

Germania se află în a doua lună de restricţii de contact. Altmaier a remarcat că, din tot mai multe părţi ale societăţii germane, se aud tot mai multe cereri de relaxare a restricţiilor. "Vom şti în zilele următoare cum evoluează numărul infecţiilor, dacă măsurile luate dau rezultat şi mi se pare necesar să mai avem răbdare în acest sens câteva zile."

Premii pentru cumpărarea de autoturisme noi?

Dacă totul va merge bine, pot fi activate ulterior punctele trei şi patru din planul guvernamental de resuscitare economică. Mai întâi, printr-un "program conjunctural adaptat la noile situaţii şi nevoi". De exemplu, prin stimularea cumpărării de noi autovehicule. Industria auto ar avea o importanţă deosebită pentru prosperitatea economiei germane şi se află într-un proces de restructurare "început dinainte de coronavirus". Ar fi vorba de o automobilitate sustenabilă şi de reducerea semnificativă a emisiilor poluante, a subliniat Altmaier.

La punctul patru, ministrul a vorbit de un "program de fitness" pentru economie. Aici ar fi vorba de structuri, a spus el, fără a oferi detalii. În orice caz, trebuie neapărat luate în considerare şi lanţurile de producţie şi aprovizionare, precum şi pieţele externe. "Nu vrem ca economia globală să cadă într-un fel de atitudine autosuficientă, în care fiecare ar urma să creadă că se poate descurca producând doar în sfera sa de influenţă."

Sabine Kinkartz - Deutsche Welle