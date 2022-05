Comandantul rezistenţei ucrainene de la Azovstal refuză să se predea. Mesajul transmis din interiorul oţelăriei

Pentru a-şi dovedi locul şi identitatea, Krotevici a transmis jurnaliştilor WSJ un videoclip în care s-a filmat în afara combinatului. Ministerul Afacerilor Interne al Ucrainei a analizat filmarea şi a confirmat că acesta este el. Demersul a fost necesar deoarece din cauza asediului continuu al Mariupolului, jurnaliştii nu au putut transmite de acolo.

„Copii şi femei mor. Sunt ucişi şi violaţi... E iadul la Mariupol... Îmi este greu să vorbesc despre asta.

(În combinat -n.r.), condiţiile sunt îngrozitoare. Răniţii putrezesc din cauza condiţiilor din subteran, a umidităţii. Rănile sunt grave: membre amputate, muşchi rupţi, arsuri grave. Medicamentele, analgezicele, sunt în cantităţi extrem de mici”, spunea Bohdan Krotevici.

We have all such soldiers and officers in Azov regiment !

Glory to Ukraine ! https://t.co/hWJiMrUfo8