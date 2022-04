Boris Johnson a mers cu Volodimir Zelenski pe străzile Kievului şi a stat de vorbă cu oamenii VIDEO

Ministerul Apărării din Ucraina a publicat imagini cu premierul Boris Johson şi preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, care s-au plimbat prin Kiev şi au discutat cu oamenii.

Ministerului Apărării ucrainene a oferit informaţii despre vizita premierului Boris Johnson la Kiev şi a transmis un mesaj puternic despre cum arată democraţia.

”S-au plimbat prin centrul Kievului şi au vorbit cu oamenii obişnuiţi. Aşa arată democraţia. Aşa arată curajul. Aşa arată prietenia adevărată între popoare şi între naţiuni”

În clipul de 2 minute publicat pe Twitter, cei doi merg pe străzile din centrul Kievului, iar la un moment dat Boris Johnson se apropie de un ucrainean pe care îl ascultă şi cu care dă mâna în semn de respect. Cel cu care discută i-a transmis că este bucuros să îl întâlnească şi că îi mulţumeşte pentru ajutor.

Boris Johnson i-a spus că este bucuros să îl întâlnească şi că este un privilegiu pentru ţara sa să ajute Ucraina.

”Mă bucur foarte mult să vă întâlnesc. A fost un privilegiu pentru noi să vă ajutăm. Aveţi un preşedinte remarcabil, domnul Zelenski, a făcut o treabă uimitoare. Ne dorim să continuăm să sprijinim populaţia Ucrainei, pentru atâta timp cât va fi necesar”, i-a spus Boris Johnson cetăţeanului ucrainean.

At a handshake distance. @BorisJohnson and @ZelenskyyUa walked through the center of Kyiv and talked to ordinary Kyivans. This is what democracy looks like. This is what courage looks like. This is what true friendship between peoples and between nations looks like. pic.twitter.com/ZcdL6NqNp2