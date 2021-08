Autorităţile din Ibiza folosesc agenţi sub acoperire pentru a se infiltra la petrecerile unde nu se respectă regulile COVID

„Proiectul a început în urmă cu câteva zile şi este iniţial programat să se deruleze până la sfârşitul lunii august, însă ar putea fi prelungit”, a declarat un purtător de cuvânt al guvernului insulei, Armando Tur, potrivit Agerpres.

Autorităţile, în colaborare cu poliţia locală, au angajat o companie de detectivi, care la rândul său a angajat numeroşi profesionişti independenţi.

Aceşti agenţi sub acoperire sunt în principal „străini cu vârste între 30 şi 40 de ani, cu putere de cumpărare medie spre mare, deoarece acestea sunt caracteristicile principale ale celor care participă la astfel de evenimente”, a explicat Tur.

Taxele de intrare la petrecerile ilegale sunt uneori de peste 100 de euro. În unele cazuri, la astfel de petreceri participă peste 500 de invitaţi.

Autorităţile consideră că acestea sunt motive întemeiate pentru a folosi astfel de metode neobişnuite, notează sursa citată. Poliţia nu are personal suficient, iar petrecerile ilegale au aproape întotdeauna loc în apartamente sau case private. În Spania, poliţia nu are voie să pătrundă pe o proprietate privată doar pentru că aici are lor o petrecere.

Recent, Ibiza şi celelalte insule Baleare au înregistrat cele mai mari rate de coronavirus din Spania. Rata de incidenţă calculată pe şapte zile la 100.000 de locuitori este în prezent de 226.

Ibiza este cunoscută pentru viaţa sa de noapte legendară care, în circumstanţe normale, atrage DJ de top şi mii de petrecăreţi în fiecare an. Deşi Spania a relaxat unele dintre restricţiile COVID-19, Ibiza procedează cu prudenţă. Cluburile de noapte ale insulei sunt închise de mai bine de un an, iar barurile trebuie să se închidă între orele 1 a.m. şi 6 a.m. Acesta este momentul în care de obicei au loc adunările ilegale.

Turiştii care doresc să-şi continue noaptea de festivităţi merg în secret după petreceri găzduite în zone izolate sau în case private. Regulamentele de siguranţă din Ibiza stipulează că nu mai mult de 10 persoane care locuiesc împreună pot fi în aceeaşi casă în acelaşi timp. Cu toate acestea, autorităţile spun că unele dintre aceste aventuri târzii au avut peste 200 de persoane.

Aceste petreceri sunt bine organizate şi continuă să aibă loc, în ciuda unei amenzi de 600.000 de euro (710.000 de dolari).