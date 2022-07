Atac cu rachete în Kramatorsk: cel puţin un mort VIDEO

În regiunea Doneţk, oraşul Sloviansk este considerat următoarea ţintă a forţelor ruse, în planul lor de cucerire în întregime a bazinului Donbas, după patru luni şi jumătate de război sângeros.

#russia continue to attack civilians. Enemy missile hit the center of #Kramatorsk. 1 killed and 6 injured citizens. 6 buildings were damaged, including a hotel and a residential high-rise building. We will kick occupants out when we get the necessary weapons!#StopPutinNOW pic.twitter.com/ejz43QfXUz