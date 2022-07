Vulcanul Sakurajima de pe insula japoneză Kyushu a erupt. Mai mulţi oameni au fost evacuaţi FOTO

În înregistrările video ale erupţiei de duminică apare o masă roşie care se scurge în josul unui versant însoţită de proiectile de lavă care ţâşnesc în aer, în timp ce fumul, dificil de distins în întuneric, se ridică în atmosferă.

Sakurajima este unul dintre cei mai activi vulcani din Japonia şi înregistrează frecvent erupţii de intensităţi diferite. În 2019 a ejectat o coloană de cenuşă la o înălţime de 5,5 kilometri în atmosferă.

A volcano on Japan’s main southern island of Kyushu erupted Sunday night, spewing ash and rocks. There were no immediate reports of damage or injuries in nearby towns but residents were advised to evacuate. https://t.co/n7bwhp1Auu