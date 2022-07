Val de caniculă în China. Shanghai doboară recordul pentru cea mai ridicată temperatură, stabilit în 1873 VIDEO

O parte din ţară s-a confruntat în ultimele zile cu un val de caniculă, iar autorităţile au emis alerte de caniculă. Temperaturile ar putea ajunge la 42 de grade Celsius în unele regiuni, iar presa locală a relatat şi despre decese, conform Agerpres.

Widespread heatwave persists in southeastern China, as the stubborn subtropical high firmly grips. The national station of #Shanghai reached 40℃ yesterday, the earliest >40℃ reading in a season since record began in 1873. Old record was set on July 12th in 1934. pic.twitter.com/xkco6fnkJA