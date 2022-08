Taiwanul recurge la „strategia porcului spinos“ în faţa „dragonului“ chinezesc

Taiwan a făcut stocuri mari de arme şi muniţie antiaeriană, antitanc şi antinavale. Acestea includ vehicule aeriene fără pilot şi muniţie ieftină, precum rachetele mobile de croazieră pentru apărarea de coastă. Acestea au capacitatea de a distruge navele scumpe şi echipamentele navale ale Chinei.

Ambarcaţiunile de atac rapid şi bărcile de asalt cu rachete în miniatură sunt alte echipamente relativ ieftine, dar extrem de eficiente. Ele pot fi dispersate printre bărcile de pescuit prin porturile din Taiwan. Minele maritime şi navele rapide de minare ar putea complica, de asemenea, operaţiunile de debarcare ale oricărei marine invadatoare.

Pentru a prelua rapid insula, armata din China ar trebui să transporte mulţi soldaţi şi cantităţi mari de provizii - vehicule blindate, arme, muniţie, alimente, provizii medicale şi combustibil - peste strâmtoare. Acest lucru este posibil doar pe mare, deoarece transporturile aeriene şi flotele de avioane au o capacitate limitată. Spun analiştii militari.

China a lansat, joi, exerciţii militare cu muniţie reală în şase zone din jurul Taiwanului, la o zi după vizita preşedintei Camerei Reprezentanţilor SUA, Nancy Pelosi, pe insula autonomă pe care Beijingul o consideră teritoriu chinez, relatează Reuters. Armata chineză a lansat mai multe rachete balistice Dongfeng în apele din jurul coastelor de nord-est şi sud-vest ale Taiwanului. Ministerul Apărării din Taiwan a declarat că a activat sistemele de apărare ca răspuns. Două dintre zonele exerciţiilor chineze se află la doar 9 mile nautice (16,7 kilometri) de porturile taiwaneze Keelung şi Kaohsiung.

Artillery launched from Pingtan Island, Fujian, less than 80 miles from Taiwan. A small show of strength in the massive military offensive China launched today that has Taiwan surrounded by warships, tracking fighter jets and monitoring for missile launches. pic.twitter.com/3KKiWiT5yK