Myanmar: Poetul Khat Thi a murit în detenţie. Trupul bărbatului, luat de familie de la morgă, nu mai avea organele interne

Poetul din Myanmar, care a scris despre juntă: „Te împuşcă în cap, dar ei nu ştiu că revoluţia este în inimă”, avea 44 de ani.

Soţia lui Khat Thi a declarat că atât ea cât şi el au fost reţinuţi pentru a fi interogaţi, sâmbătă, de soldaţi înarmaţi şi poliţişti, în oraşul Shwebo, din regiunea Sagaing.

„Eu am fost supusă unui interogatoriu. La fel şi el. Au spus că era la centrul de interogatorii. Însă el nu s-a întors, doar trupul său neînsufleţit”, a declarat soţia lui Khat Thi, Chaw Su. „Dimineaţa m-au sunat şii mi-au spus să merg la el la spital, în Monywa. Credeam că are un braţ fracturat sau aşa ceva... Dar când am ajuns aici, el era la morgă şi organele lui interne fuseseră scoase”, a explicat femeia.

La spital, femeii i s-a spus că soţul ei a avut o problemă cardiacă. Chaw Su nu a citit certificatul de deces deoarece este convinsă că poetul a murit din altă cauză decât cea scrisă în act.

Chaw Su a precizat că armata plănuia să îl îngroape pe Khat Thi, dar ea a insistat să i se dea cadavrul soţului.

Khat Thi este al treilea poet care a murit de la izbucnirea protestelor faţă de juntă în Myanmar, în ultimele luni. Forţele de ordine au ucis cel puţin 776 de civili, potrivit Asociaţiei de Asistenţă pentru Prizonierii Politici. Khat Thi era prieten cu K Za Win (39 de ani), poer care a fost împuşcat mortal în timpul unui protest în Monywa, în martie.