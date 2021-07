Explozie în Marea Caspică, la 10 kilometri de un zăcământ de petrol. Care a fost cauza VIDEO

Caspica are sute de vulcani noroioşi, şi pe mare, şi pe uscat, care aruncă nu doar noroi, ci şi gaze inflamabile. Oamenii de ştiinţă nu sunt siguri ce îi face să se aprindă. O teorie este că bolovanii şi rocile propulsaţi de gazele care ţâşnesc cu putere se lovesc şi produc scântei, scrie Digi24.

Un astfel de eveniment a avut loc şi în golful Mexic, în weekend, acolo fiind vorba de o scurgere de gaze dintr-o conductă subacvatică.

*Umid oil rig. The rig is safe (as video filmed from it), explosion and fire is in the sea near by pic.twitter.com/MUSjcy8WWZ