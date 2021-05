Din 2015, China se pregăteşte pentru un al Treilea Război Mondial cu arme biologice şi genetice, inclusiv coronavirus

Conform documentului armele biologice vor fi „arma de bază pentru victorie” într-un astfel de conflict, chiar subliniind condiţiile perfecte pentru a elibera o armă biologică şi documentând impactul pe care l-ar avea asupra „sistemului medical al inamicului”.

Dosarul oamenilor de ştiinţă şi oficialilor armetei chineze , citat de publicaţia The Australian, a examinat manipularea bolilor pentru a face arme „într-un mod nemaivăzut până acum”.

Potrivit sursei citate Beijingul a considerat potenţialul militar al coronavirusurilor SARS încă din 2015 ca fiind ridicat, accentuând temerile asupra cauzei Covid-19, unii oficiali încă mai cred că virusul ar fi putut scăpa dintr-un laborator chinez.

Documentul realizat de oamenii de ştiinţă ai Armatei Populare de Eliberare şi oficiali din domeniul sănătăţii arată că aceţtia au examinat manipularea bolilor pentru a produce arme „într-un mod nemaivăzut până acum”.

Surse guvernamentale spun că acest subiect „ridică îngrijorări majore” cu privire la intenţiile celor apropiaţi preşedintelui chinez Xi Jinping, pe fondul temerilor tot mai mari cu privire la lipsa de reglementărilor a ţării cu privire la activitatea sa în laboratoare.

Autorii documentului insistă că un al treilea război mondial „va fi biologic”, spre deosebire de primele două războaie care au fost descries drept chimice şi respectiv nucleare. Cercetările au sugerat că cele două bombe atomice aruncate asupra Japoniei i-au forţat să se predea şi, aducând sfârşitul celui de-al doilea război mondial, susţin că armele biologice vor fi „arma de bază pentru victorie” într-un al treilea război mondial.

Documentul prezintă, de asemenea, condiţiile ideale pentru a elibera o armă biologică şi a provoca daune maxime.

Oamenii de ştiinţă spun că astfel de atacuri nu ar trebui să fie efectuate în mijlocul unei zile senine, deoarece lumina soarelui intensă poate deteriora agenţii patogeni, în timp ce ploaia sau zăpada pot afecta particulele de aerosoli.

În schimb, ar trebui să fie eliberat noaptea, sau în zori cu „o direcţie stabilă a vântului … astfel încât aerosolul să poată pluti în zona ţintă”.

Între timp, cercetarea menţionează, de asemenea, că un astfel de atac ar duce la o creştere a pacienţilor care necesită tratament spitalicesc, ceea ce „ar putea cauza prăbuşirea sistemului medical al innamicului.

Congresmanul Tom Tugendhat, preşedintele comisiei pentru afaceri externe, a declarat că: „acest document ridică îngrijorări majore cu privire la ambiţiile unora dintre cei care sfătuiesc conducerea superioară a partidului. chinez, subliniin că aceste arme sunt periculoase chiar şi sub cele mai stricte controale.

Expertul în arme chimice, Hamish de Bretton-Gordon, a declaratcă „China a zădărnicit toate încercările de reglementare şi control a laboratoarelor sale unde ar fi putut avea loc o astfel de experimentare”.

Documentul, New Species of Man-Made Viruses as Genetic Bioweapons, arată că „în urma dezvoltărilor din alte domenii ştiinţifice, au existat progrese majore în furnizarea agenţilor biologici. De exemplu, noua capacitate de congelare a microorganismelor a făcut posibilă depozitarea agenţilor biologici şi aerosolizarea lor în timpul atacurilor.