Cine este atacatorul care l-a împuşcat pe fostul premier nipon Shinzo Abe. Şi-a confecţionat singur arma VIDEO

Potrivit poliţiei, atacatorul este Yamagami Tetsuya, un locuitor al oraşului Nara, în vârstă de 40 de ani. Bărbatul nu a încercat să fugă, a relatat postul de televiziune NHK, citând surse din poliţie. Tetsuya a fost reţinut.

Postul Fuji TV a relatat că suspectul este un fost membru al forţelor de apărare maritime,

Photo of the suspect that shot Japanese former PM Shinzo Abe. The weapon looks like a custom sawed-off shotgun. pic.twitter.com/eVDcZPZ5xW