China impune tăcerea în Hong Kong. Ceremonia de comemorare a masacrului din Piaţa Tiananmen, interzisă în premieră

Autorităţile au spus că decizia a fost luată ca măsură de prevenire a răspândirii noului coronavirus.

Există însă temeri că această comemorare nu va mai avea loc nici în viitor, având în vedere noua lege pe care China vrea să o impună în teritoriu, care prevede că subminarea autorităţii este considerată terorism şi subversiune.

În prezent, Hong Kong şi Macao sunt singurele teritorii chineze unde oamenii pot comemora evenimentele sângeroase din timpul revoltei din 1989.

În China continentală, autorităţile au interzis inclusiv referirile vagi la evenimentele din 4 iunie 1989, care au avut loc după mai multe săptămâni în care Guvernul a tolerat demonstraţiile pro-democraţie.

Hong Kong a revenit Chinei în 1997, după ce fusese controlat de Marea Britanie. Teritoriul funcţionează acum după modelul „o ţară, două sisteme”, pe care China ar vrea să îl impună şi Taiwanului.

Anual, la ceremonia de comemorare din Hong Kong participă zeci de mii de oameni. Anul trecut, în Victoria Park au fost prezenţi 180.000 de oameni, potrivit organizatorilor. Poliţia a anunţat un număr mult mai mic - 40.000 de persoane.

Hong Kong Alliance in Support of Patriotic Democratic Movements of China a precizat că oamenii pot veni anul acesta în parc, dar în grupuri de cel mult opt, menţinând distanţa unii de alţii. Preşedintele alianţei, Lee Cheuk Yan, a îndemnat oamenii să comemoreze revolta în diferite părţi ale oraşului şi că va fi, de asemenea, organizat un eveniment online.

În aprilie 1989, manifestanţi pro-democraţie au ocupat Piaţa Tiananmen şi au început cele mai ample demonstraţii din istoria Chinei comuniste. Timp de şase săptămâni, aproximativ 1 milion de persoane au participat la proteste.

În noaptea de 3 iunie, tancurile au intrat în piaţă şi trupele au deschis focul, ucigând şi rănind numeroşi oameni neînarmaţi în şi în jurul Pieţei Tiananmen.

Ulterior, autorităţile au susţinut că nimeni nu a fost împuşcat mortal în piaţă. Este estimat că au murit între câteva sute şi câteva mii de oameni. China nu a raportat vreodată o cifră oficială a deceselor.