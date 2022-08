Cel puţin şapte persoane au murit în urma unor inundaţii în capitala sud-coreeană Seul | VIDEO

„Cel puţin şapte persoane au decedat în metropola Seul (...), iar alte şapte au fost date dispărute din cauza precipitaţiilor intense la 7:30 în această dimineaţă'', a declarat pentru AFP un responsabil din cadrul Ministerului de Interne.

Ploile torenţiale, care au început luni, sunt cele mai puternice ce s-au abătut asupra Coreii de Sud în ultimii 80 de ani, potrivit agenţiei de presă Yonhap.

Imaginile care au apărut luni seară pe reţelele de socializare arătau persoane care mergeau prin apa care le ajungea până la brâu, staţiile de metrou erau inundate şi vehiculele acoperite pe jumătate de ape în cartierul de lux Gangnam din Seul.

Administraţia meteorologică coreeană (KMA) i-a avertizat pe sud-coreeni să „aibă grijă la ploile torenţiale, la rafale, precum şi la trăsnete şi fulgere în regiunea centrală'', în următoarele zile.

A fost prognozată o cantitate suplimentară de 300 de milimetri de ploaie pentru regiunea centrală, care include Seulul, până joi, a precizat aceeaşi sursă.

Potrivit presei locale, trei persoane care locuiau într-o „banjiha'' - locuinţe situate în subsoluri strâmte precum cea în care trăieşte familia din filmul ''Parasite'' a lui Bong Joon-ho -, printre care şi un adolescent, au decedat înecate în propriul apartament.

#SouthKorea 🇰🇷: Heavy rain causes flooding and power outages in #Seoul. Evacuation is happening in many neighborhoods. 1/4. pic.twitter.com/3WHRXKcmi3