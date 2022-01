46 de milioane de bebeluşi de sex feminin au fost avortaţi forţat în ultimii 50 de ani în India. „Familiile vor un fiu cu orice preţ”

Laali era în a treia lună de sarcină când familia a dus-o la un control pentru determinarea prenatală a sexului copilului.

„Când am aflat că era o fată, am început să simt că mă sufoc", povesteşte ea. O pastilă pentru avort i-a fost băgată cu forţa pe gât, fără supravegherea unui medic. A sângerat continuu timp de opt ore. În timp ce-şi pierdea cunoştinţa, avea impresia că va muri odată cu fătul pe care îl pierdea.

Din cauza complicaţiilor, a ajuns la spital. În noaptea în care a fost externată, Laali a plâns până a adormit. Însă dimineaţa era înapoi la munca ei de pe câmp, ca şi cum nimic nu se întâmplase.

Fiica nenăscută a lui Laali se numără printre cele aproximativ 46 de milioane de „femei dispărute" din India în ultimii 50 de ani. Numărul este de zece ori mai multe decât populaţia feminină a Londrei.

Explicaţia rezidă într-o prejudecată de gen din ce în ce mai accentuată: „Modelul tradiţional al căsătoriei şi obiceiurile dictează o poziţie inferioară a femeilor în societăţile indiene", spune o activistă de gen şi profesoară la Universitatea din Delhi, Prem Chowdhry. Deoarece fetele îşi părăsesc familia naturală după căsătorie, spune ea, zestrea şi costul creşterii unei fete sunt considerate o obligaţie nedorită, iar avorturile selective în funcţie de sex sunt frecvente. Din acest motiv, India este responsabilă pentru aproape jumătate din infanticidele feminine la nivel mondial.

Legea nu e de ajuns. „Familiile vor un fiu cu orice preţ”

Determinarea prenatală a sexului a fost incriminată în 1994 în India, dar legea este încălcată pe scară largă. Practica a prosperat odată cu progresele medicale, s-a răspândit în mai multe regiuni şi este încă uşor accesibilă în clinicile private.

„Familiile îşi doresc un fiu cu orice preţ. Cu orice preţ! Dacă mor, soţul meu se va recăsători mâine dimineaţă, în speranţa că următoarea femeie va da naştere unui fiu.", spune Laali.

Laali avea 19 ani când i-a fost aranjată căsătoria cu un fermier, în 2009. Primul său copil a fost o fetiţă, iar în timpul celei de-a doua sarcini, a fost drogată în mod regulat de vindecători tradiţionali pentru a-i da soţului său un băiat. Dar încercările lor au dat greş.

Când s-a născut a doua fetiţă, nimeni din familia lui Laali nu a venit s-o vadă la spital. Întoarcerea acasă a fost şi mai brutală. „Soacra mea a refuzat să se uite la chipul fiicei mele", povesteşte Laali pentru The Guardian . „A refuzat să aibă grijă de mine, spunând: « Naşti fată după fată. Până când să am grijă de tine? »”..