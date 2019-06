VIDEO Un nou serial HBO cu adolescenţi scandalizează din cauza scenelor explicite de sex şi consum de droguri: ce spune creatorul

Producţia HBO (bazată pe un serial israelian) este creată de Sam Levinson, va avea opt episoade, iar premiera va fi, inclusiv în România, pe 17 iunie pe HBO GO şi la HBO (de la ora 21.00).

Protagonista serialului e actriţa şi cântăreaţa americană Zendaya, în vârstă de 22 de ani.

Noul serial HBO a stârnit controverse încă din timpul filmărilor din cauza conţinutului explicit de sex şi nuditate. Un grup de părinţi şi-a exprimat îngrijorarea cu privire la efectul pe care îl va avea producţia asupra adolescenţilor, scrie Esquire.

Primul episod al „Euphoria“ ilustrează o scenă explicită de viol în care este implicată o tânără de 20 de ani şi un bărbat de 46. De asemenea, în primul episod mai au loc scene dure de sex şi sunt prezentate imagini cu tineri care se droghează.

Potrivit The Hollywood Reporter , scenele de nuditate sunt numeroase, numai în episodul al doilea al serialului apar 30 de penisuri.

Astfel, grupul Parents Television Council a avertizat HBO că noul serial conţine un număr exagerat de scene explicite de sex, nuditate, violenţă şi consum de droguri în rândul adolescenţilor. Într-un interviu pentru Fox News, preşedintele Consiliului Părinţilor a cerut HBO să renunţe la show-ul de televiziune. „Au o responsabilitate“, a declarat acesta.

În plus, unul dintre actori ar fi renunţat la rol în timpul filmărilor pentru episodul pilot. Brian „Astro“ Bradley (22 de ani) a vrut să renunţe la rolul său pentru că s-a simţit inconfortabil să filmeze scene care nu se aflau iniţial în scenariul episodului, dar şi în momentul în care a aflat că personajul său va avea parte de experienţe homosexuale. După lungi discuţii cu producătorii, el a fost înlocuit cu actorul şi cântăreţul Algee Smith (21 de ani).

Creatorul şi scenaristul serialului, Sam Levinson, a ieşit în apărarea producţiei şi spune că „Euphoria“ nu este atât de „controversat“ pe cât se teme publicul, dar recunoaşte că „vor exsta părinţi care vor fi scandalizaţi, indignaţi de-a dreptul“. „Acest serial îţi arată foarte sincer cât este de dificil să creşti în ziua de azi“, a mai spus el.

De asemenea, directorul de programe al HBO, Casey Bloys, susţine total noua producţie şi subliniază că multe dintre scene sunt inspirate din realitate: „Chiar dacă va părea că se depăşesc nişte limite, unii oameni chiar au trăit aceste lucruri în viaţa reală“.

Potrivit THR, show-ul a fost creat de Sam Levinson, iar multe dintre episoadele serialului sunt inspirate din viaţa personală a acestuia, când el însuşi s-a confruntat cu dependenţa de droguri.

Şi protagonista serialului, cântăreaţa şi actriţa Zendaya, a vorbit despre impactul pe care îl va avea serialul asupra publicului.

„Nu cred că este şocant, să fiu cinstită, dar oamenii îl vor considera ca fiind şocant. Am acceptat faptul că serialul va stârni polemici. Indiferent dacă le place sau nu, ceea ce se întâmplă este real. Spun povestea cuiva. Doar pentru că nu le experimentezi personal, nu înseamnă că lucrurile astea nu se întâmplă mereu, în fiecare zi. Este greu pentru mine să vorbesc despre dependenţă, pentru că nu m-am confruntat direct cu ea. Dar am avut totuşi prieteni care aveau de-a face cu diverse lucruri de genul acesta, iar eu am fost acolo să-i ajut“, a mărturisit protagonista serialului, Zendaya.

Serialul dramă „Euphoria“ aduce o interpretare nouă a temei maturizării, explorând cu empatie şi sinceritate peisajul petrecerilor îmbibate în droguri şi alcool şi al vieţii de zi cu zi, potrivit HBO.

Protagonista producţiei este Rue Bennett (Zendaya), o fată de 17 ani care a scăpat de dependenţa de droguri şi care se străduieşte să înţeleagă în ce direcţie trebuie să meargă. Viaţa ei se schimbă dramatic atunci când o întâlneşte pe Jules Vaughn (Hunter Schafer), o fată care s-a mutat recent în oraş după divorţul părinţilor ei şi care, la fel ca Rue, încearcă să îşi găsească locul.

În viaţa lui Rue mai sunt colegii de clasă Nate Jacobs (Jacob Elordi), un sportiv a cărui furie ascunde multe frustrări; Maddy Perez (Alexa Demie), prietena lui Nate; Chris McKay (Algee Smith), un atlet care are probleme cu adaptarea la viaţa de colegiu; Cassie Howard (Sydney Sweeney), a cărei istorie sexuală continuă să-i facă probleme; Lexi Howard (Maude Apatow), sora mai mică a lui Cassie şi prietena din copilărie a lui Rue; şi Kat Hernandez (Barbie Ferreira), o adolescentă nemulţumită de corpul său şi care îşi explorează sexualitatea.

