Survivor 2021. Sorin, eliminat din cauza problemelor medicale. Războinicul a izbucnit în lacrimi

„Ce se întâmplă?“, a întrebat Culiţă la auzul veştii, sintetizând într-o propoziţie mirarea tuturor.

„Cumva mă aşteptam, am văzut si eu rezultatele, e destul de grav faţă de ceea ce credeam că pot să am eu la genunchi. Sunt foarte multe probleme. Îmi doream să ajung cât mai departe, să mă bucur de toată experienţa asta, e foarte greu. Am stat 4 luni jumate aici, sunt sigur că puteam sta şi mai mult. Psihic am dat dovadă că am dus-o destul de bine atâta timp, fizic se pare că nu. Aş fi în stare să îmi risc piciorul pentru echipa asta, pentru cei care au şi au avut încredere în mine, dar mă gândesc şi la cei apropiaţi. Sunt sigur că toţi mi-ar fi zis să nu-mi risc sănătatea, că este pe primul loc.“

