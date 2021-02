Survivor 2021. Georgiana Lupu, eliminată din concurs. Care au fost cei mai votaţi concurenţi

Alexandra Stan de la Faimoşi şi Musty Camara de la Războinici au aşteptat “judecata publicului” pentru a afla care dintre ei va continua jocul în Republica Dominicană. Nu au fost însă singurii pe muchie de cuţit, scrie Click.ro.

În ediţia de duminică, Jador a fost cel mai votat concurent din echipa Faimoşilor, titlu câştigat anterior de Zanni. Este a doua oară de la începutul competiţiei când artistul ocupă primul loc în preferineţe celor de acasă. Jador a avut astfel posibilitatea să facă o nominalizare, iar aceasta a fost Georgiana Lupu. „Nu o să fiu corect, pentru că o să votez aşa cum nu simt şi nu ar trebui să o fac, dar o s-o fac pentru că aşa e corect. Deşi am promis că nu o s-o votez niciodată, o s-o votez chiar dacă mi se pare cea mai bună inimă dintre toţi. O s-o votez pe Georgiana”, a spus Jador.

Georgiana se declară surprinsă de nominalizare şi spune că a simţit că va fi, alături de Alexandra Stan, propusă spre eliminare. „Din punctul meu de vedere, Jador a fost corect şi apreciez chestia asta, dar sunt surprinsă pentru că a spus că nu o să mă voteze niciodată. Pe parcursul zilei am simţit că o să fiu al doilea nume din echipă. Pe deoparte mă doare, pe de alta sunt ok”, a spus Georgiana.