PRO TV a anunţat ultimii participanţi la emisiunea Ferma

Viviana Sposub, Andrei Stoica, Anisia Gafton şi Gabriel Toader sunt ultimii 4 săteni prezentaţi ai acestui sezon al emisiunii „Ferma“.

Vorbeşte lumea că este frumoasă, muncitoare şi hotărâtă să câştige. Viviana a fost o răsfăţată pentru că era artista familiei, dar acum ştie că va fi nevoită să muncească în fiecare probă pe care o va primi. Nu îi plac tensiunile şi nici jocurile de culise, aşa că vrea să demonstreze că o săteancă poate câştiga prin sinceritate şi implicare.

„Îmi plac mult provocările şi cred că un astfel de proiect mă va ajuta să mă dezvolt. Şi mă refer aici la o evoluţie pe toate planurile: atât personal, cât şi profesional”, a spus Viviana Sposub.

Când spui Mister KO, te gândeşti la Andrei Stoica. Este unul dintre campionii României la kickboxing şi s-a aflat mereu în fruntea clasamentelor internaţionale. Nu îi place să piardă şi şi-a bazat cariera pe integritate, demnitate şi disciplină. Acestea sunt valorile pe care le duce cu el în lupta din Ferma. Dacă va reuşi să fie săteanul câştigător, rămâne să aflăm!

„Ceea ce sunt astăzi este suma provocărilor grele pe care le-am acceptat de-a lungul vieţii. Cred că Ferma mi se potriveşte perfect, să fim aruncaţi în neant, într-un loc pe care nu-l cunoaştem, cu persoane pe care nu le cunoaştem, să facem lucruri pe care nu le stăpânim sau nu le cunoaştem”, spune Andrei Stoica.

Când a urcat pe scena Românii au talent, Anisia Gafton a reuşit să cucerească publicul prin glume şi naturaleţe. Apoi s-a aflat că era o absolventă de Informatică, pasionată de teatru şi comedie. Momentele de stand-up pe care le pregăteşte devin virale în mediul online, iar acum este decisă să folosească umorul pentru a depăşi orice situaţie tensionată.

„Nu am stat pe gânduri şi am acceptat să vin la Ferma pentru că am ocazia să stau mai aproape de natură, pentru experienţa trăită acolo, dar şi pentru provocări”, a declarant Anisia Gafton.

„Am o sete de cunoaştere, de a vedea lucruri, o nevoie de a-mi demonstra mie că sunt atât de pregătit încât pot să trec peste orice situaţie. Îmi place necunoscutul şi mă motivează, aşa că vreau să văd dacă îi voi rezista”, a spus Gabriel Toader.

A lucrat în numeroase restaurante şi a organizat multiple evenimente, aşa că este obişnuit cu o viaţă agitată şi cu ideea de a avea mereu ceva de făcut. De-a lungul anilor a încercat diferite meserii şi consideră că cea de bucătar l-a ales pe el. Tocmai pentru că nu ştie unde va ajunge şi cu cine va concura, este decis să îşi testeze rezistenţa şi puterea de a merge până în marea finală.