Pro TV a anunţat cine este al doilea antrenor de la „Vocea României“ care îşi păstrează scaunul VIDEO

Smiley a fost confirmat oficial în sezonul 8 al emisiunii „Vocea României“, devenind astfel singurul antrenor din formula originală care încă este în proiect. Cântăreţul a ieşit învingător de două ori, în primul sezon cu Ştefan Stan şi în sezonul şapte cu Ana Munteanu.

„Pentru mine, a fi antrenor la «Vocea României» este o extensie a lucrurilor pe care le fac zi de zi şi o şcoală, în acelaşi timp. Fiecare sezon e o bucurie, pentru că ascult foarte multe voci extraordinare şi cunosc oameni care îşi doresc cu adevărat să facă o carieră în muzică. E locul ideal pentru mine să descopăr talente. În momentul în care vorbesc pentru concurenţi, parcă vorbesc şi pentru mine, şi eu am o grămadă de lucruri de învăţat de la ei. În plus, are show-ul ăsta un mod de a te surprinde cum n-am mai văzut. După atâtea sezoane, după ce am ascultat mii de voci, mă simt înainte de sezonul 8 ca şi cum aş fi la prima ediţie. Asta e magia pe care o aduce «Vocea României»“, a declarat Smiley în cadrul matinalului de la Kiss FM.

În juriul noului sezon „Vocea României“ rămâne şi Tudor Chirilă, care l-a înlocuit în 2014 pe Horia Brenciu şi a înregistrat cele mai multe victorii, cu Tiberiu Albu, Cristina Bălan şi Teodora Baciu.

O prezenţă nouă este dată de cântăreaţa Irina Rimes (26 de ani), iar cel de-al patrulea antrenor urmează a fi anunţat.

Aşadar, se pare că Loredana, care a făcut parte din juriu încă de la început, dar nu a reuşit să înscrie nicio victorie, şi Adi Despot, care a ocupat un scaun în sezonul 7 nu vor mai face parte din proiectul postului.