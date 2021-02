Larisa Barbu, fiica lui Nea Marin: „Tata a fost gelos pe oricine s-a apropiat de mine. Nu cred că a ştiut când am ieşit la prima întâlnire”

Despre Marin Barbu, alias nea Marin, aşa cum îl cunosc telespectatorii, se ştie că este un foarte bun coregraf de dansuri populare. La fel de talentată este însă şi fiica sa cea mica, Larisa Barbu, pe care am văzut-o deja în mai multe emisiuni de divertisment.

Larisa Barbu (31 ani) este profesor coregraf de dans tradiţional românesc şi a înfiinţat, alături de tatăl său, propria lor şcoală de dans românesc, unde predau cele mai frumoase jocuri populare din toate zonele etnografice ale ţării.

„Prin studiul jocului românesc nu înveţi doar nişte paşi. Înveţi să-ţi iubeşti neamul, înveţi cultura. Vreau să învăţ cât mai mulţi oameni să danseze. Cred că am venit cu un dar de la Dumnezeu, iar darul meu este acela de a reuşi să împart cu cei din jur această iubire pe care o am faţă de dansul românesc. Mă simt un om binecuvântat că pot face lucrul acesta”, spune Larisa Barbu. „Oricât aş fi de tristă, supărată sau bolnavă, în momentul în care dau drumul la muzică şi încep să dansez mă transpun într-o altă lume, într-o altă viaţă. Uit de toate, mă simt aproape de strămoşii mei, mă simt aproape de acea energie”, a spus tânăra în cadul emisiunii „Distracţiile lui Cazacu”, de la TVR 2.



Coregrafa a vorbit şi despre familia sa, dar mai ales despre relaţia specială pe care o are cu tatăl său, coregraful Marin Barbu. Aflăm şi cum se comportă aprigul Nea Marin în faţa frumoasei sale fete şi cât de repede a lăsat-o să îşi ia zborul de acasă.

„Dincolo de legătura noastră profesională, legătura noastră de tată şi fiică a fost destul de puternică şi de multe ori a fost gelos pe orice s-a apropiat de mine. Tatăl meu nu cred că a ştiut când am ieşit la primul meu date, din simplul motiv că nu era acasă. A mai lipsit, aşa, în multe momente cheie”, glumeşte Larisa.