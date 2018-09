INTERVIU Prezentatorii Ninja Warrior, detalii de culise: „În Europa, marele titlu nu a fost câştigat, aşteptăm să-l câştige un român“ VIDEO

Jurnalistul Pro TV Daniel Niţoiu (33 de ani), unul dintre cei trei prezentatori ai show-ului, care va avea premiera duminică, pe 9 septembrie, de la ora 20.00, speră ca ediţia „Ninja Warrior România“ să se finalizeze cu un câştigător, pentru că nu toate premiile au fost câştigate în istoria concursului.

Astfel, spune Niţoiu, în ediţiile europene nu a existat un cuceritor al marelui titlu: „Scopul final este să uruci pe muntele Midoriyama. Acolo se află marele premiu de 100.000 de euro. Noi am urcat pe munte pe scări, nu pe frânghia lungă de zeci de metri, şi tot ne ţineam cu două mâini. Este o competiţie frumoasă, dar este şi o competiţie foarte grea. Nu degeaba au câştigat doar şase oameni în toată lumea. În Europa, marele titlu de Ninja Warrior nu a fost câştigat. Deocamdată. Asta aşteptăm, să-l câştige un român“.

Întrebat cum a făcut trecerea de la Ştirile Pro TV la rolul de prezentator al reality-show-ului, Daniel Niţoiu a răspuns că se visa, iniţial, concurent: „ Când am aflat că se face emisiunea, eu mă visam concurent. Mă uitam pe YouTube la ediţia din SUA şi când am aflat că se face la Pro TV, am fugit direct la sală să mă antrenez. Şi am postat de acolo nişte filmuleţe. Şi cred că m-au văzut oamenii ăştia (n.r. producătorii emisiunii) şi au zis că «băiatul face sport, oleacă de bătaie cunoaşte, hai să vedem dacă ştie şi să prezinte»“ (râde).





Comentatorul sportiv Costi Mocanu (49 de ani) a vorbit şi el despre noul show de la Pro TV şi a mărturisit că punctul forte al competiţiei îl reprezintă elementul de noutate: „ Este o chestie nemaivăzută în România. Am difuzat «American Ninja Warrior» pe Pro X, în urmă cu câţiva ani, fiind atraşi de dinamismul competiţiei, al întrecerii. Spre deosebire de alte formate, acolo unde se întrec X cu Y, aici este vorba despre a te înfrunta cu tine însuţi şi a vedea dacă eşti capabil să fii mai bun cu fiecare traseu parcurs. I-am văzut pe toţi cei care au părăsit concursul şi mi-a plăcut foarte mult o chestie: absolut toţi au zis: «Domnule, venim şi la anul, dar mai pregătiţi»“.

„Mie mi se pare ca un film de acţiune şi dacă vă place acest gen, ei bine, veţi avea parte de foarte multă în acest show. Dacă vă plac cascadoriile din filme, le veţi vedea din plin şi aici. Şi personaje foarte frumoase şi poveşti pe măsură, deci sunt nişte oameni deosebiţi care fac lucruri la care nu te-ai aştepta, a mărturisit şi Daniel Niţoiu. .

Întrebaţi dacă show-ul va avea un succes la fel de mare precum „Exatlon“ de la Kanal D şi dacă acest lucru se va vedea în audienţe, cei trei au răspuns: „Pentru noi contează calitatea emisiunii. Sunt părţi care sunt plictisitoare la ei, la noi nu. Ninja Warrior are un ritm care te ţine în priză tot timpul. Dar telespectatorii sunt cei care vor alege, nu încercăm să subapreciem munca altora. Mai mult, eu sper ca prin emisiunea asta să creăm un cult al sportului. Cel mai tânăr concurent la «Ninja Warrior România» are 16 ani, iar cel mai în vârstă, peste 50. La anul va deveni chiar bunic“.

Actriţa Raluca Aprodu a vorbit despre prima experienţă ca prezentatoare de televiziune şi a explicat care este rolul ei în emisiunea de la Pro TV: „Rolul meu este să stau cu familiile concurenţilor, cu oamenii care au venit să-i susţină, să-i intervievez pe concurenţi după fiecare probă. Există şi momente dificile când unii dintre ei nu reuşeşc să termine un traseu şi atunci e puţin frustrant, iar eu trebuie să-i încurajez şi să-i susţin. În unele momente, de exemplu, unii dintre ei erau destul de nervoşi şi se uitau la faţa mea de căprioară speriată, venită să-i întrebe lucruri, şi-şi schimbau puţin atitudinea, reuşeau să se mai relaxeze (râde). Dar mulţi dintre ei au poveşti de viaţă incredibile şi sunt nişte exemple pentru noi toţi. Sunt nişte oameni care nu se plâng, care nu se mulţumesc cu roluri de victime, ci fac totul ca să depăşească situaţia“.

„Ninja Warrior“ este un format de televiziune în care concurenţii traversează un traseu cu foarte multe obstacole pentru a ajunge la provocarea finală: cucerirea Muntelui Midoriyama – o structură gigantică de oţel. Pentru a-şi adjudeca titlul suprem, ei vor fi nevoiţi să escaladeze muntele cu ajutorul unei frânghii. Doar cel care va ajunge în vârf şi va apăsa buzzer-ul amplasat pe baza superioară a muntelui va câştiga. Formatul, care este unul dintre cele mai de succes din lume, a fost difuzat prima dată în Japonia. Show-ul a fost produs până acum în 21 de ţări, printre care Statele Unite ale Americii, Marea Britanie, Germania, Italia, Spania, Australia, Austria, Rusia şi Franţa.

Costi Mocanu, Raluca Aprodu şi Daniel Niţoiu FOTO Pro TV