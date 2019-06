FOTO Cum arătau în realitate personajele din „Cernobîl“ şi cât de bine le seamănă actorii din miniseria HBO

Miniseria „Cernobîl“ s-a bucurat de aprecieri atât în rândul publicului, cât şi al criticilor de specialitate şi este catalogată drept una dintre cele mai bune producţii de televiziune din toate timpurile. După primele două episoade, „Cernobîl“ reuşise să obţină pe IMDb un rating mai bun decât celebrele seriale „Game of Thrones“ şi „Breaking Bad“.

Miniseria din cinci părţi, co-producţie HBO/SKY, are cinci episoade şi este disponibilă pe HBO GO.

Iată cum arată personajele din „Cernobîl“ comparativ cu actorii care le-au întruchipat, potrivit BuzzFeed

Jarred Harris în rolul lui Valery Legasov

Jarred Harrys este cunoscut şi din alte producţii precum „Mad Men“ (Lane Pryce) şi „The Crown“ (Regele George al VI-lea). În „Cernobîl“, el interpretează rolul lui Valery Legasov, chimist şi membru al Academiei de Ştiinţe din URSS care a jucat un rol crucial în investigaţia dezastrului de la Cenobîl. Valery Legasov s-a sinucis pe 27 aprilie 1988, la doi ani şi o zi de la dezastru.

Stellan Skarsgard în rolul lui Boris Shcherbina

Skarskard a mai jucat în producţii precum „Piraţii din Caraibe“, „Mamma Mia!“, „Thor: The Dark World“ şi „Avengers: Age of Ultron“. În miniseria HBO, el l-a portretizat pe Boris Evdokimovici Şcerbina, un politician sovietic care a servit ca vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri al URSS în perioada 1984–1989. În acest interval el a supervizat managementul crizei declanşate de catastrofa nucleară de la Cernobîl. A murit pe 22 august 1990, după aproape patru ani şi patru luni de la catastrofa nucleară.

Jessie Buckley ca Lyudmilla Ignatenko, soţia pompierului Vasily Ignatenko

Jessie Buckley şi-a început cariera în show-ul de talente de la BBC „I’d Do Anything. A mai avut apariţii în „West End“ şi în seriile „War and Peace“ şi „Taboo“.

Lyudmilla Ignatenko este încă în viaţă şi locuieşte cu fiul ei în Kiev, dar preferă să nu vorbească despre accidentul de la Cernobîl şi despre soţul ei, fiindcă îşi doreşte „să-şi vadă în continuare de viaţă“.

Paul Ritter în rolul lui Anatoly Dyatlov, inginer-şef la Cernobîl

Ritter este cunoscut în Marea Britanie pentru rolul lui Martin Goodman din show-ul „Friday Night Dinner“. A mai avut apariţii în „Harry Potter and the Half-Blood Prince“ (Eldred Worple) şi în „Quantum of Solace“.

Diatlov era inginerul în grija căruia se afla reactorul 4 de la centrala nucleară Cernobîl când s-a produs explozia. A fost acuzat şi condamnat la 10 ani de închisoare pentru neglijenţă şi omor din culpă. A murit pe 13 decembrie 1995, în urma unui infarct.

Con O'Neill în rolul Viktor Bryukhanov, manager Cernobîl

O'Neill a jucat în numeroase producţii şi show-uri de televiziune britanice, printre care „Criminal Justice“ şi „The Bible“. Este şi un cunoscut actor de teatru.

Bryukhanov a fost de asemenea condamnat la 10 ani de închisoare pentru dezastrul de la Cernobîl. În 2006 încă trăia şi locuia în Kiev. În prezent, nu au fost raportate alte date despre el.

Adrian Rawlins ca Nikolai Fomin, inginer şef la Chernobîl

Rawlins este cunoscut pentru rolul lui James Potter în filmele „Harry Potter“ şi pentru rolul lui Arthur Kidd în „The Woman in Black“. A mai jucat şi în seria „Doctor Who“.

Fomin a fost şi el condamnat la 10 ani de închisoare, precum colegii lui de la Cernobîl. Nu se cunosc alte date despre el în prezent.

Sam Troughton în rolul inginerului Aleksandr Akimov

El a fost unul dintre cei trei supraveghetori ai dezastrului de la Cernobîl. Akimov a lucrat până dimineaţă împreună cu echipajul său ca să pompeze apă în reactorul 4 de la centrala nucleară, care a explodat din cauza unui experiment eşuat.

Niciunul dintre ei nu avea costum de protecţie. Akimov a murit după trei săptămâni din cauza radiaţiilor radioactive.

Ralph Ineson în rolul Generalului Nikolai Tarakanov

Ineson este cunoscut cel mai bine pentru rolurile din „Game of Thrones“, „Harry Potter“ şi „The Witch“, dar şi din seria BBC „The Office“.

Tarakanov, acum în vârstă de 85 de ani, a declarat că actorul îi seamănă foarte bine şi a mărturisit că trăieşte de 33 de ani cu o boală provocată de radiaţii, fără să ofere alte detalii de natură medicală.

David Dencik ca Mihail Gorbaciov

Dencik este un actor danez-suedez şi a avut roluri în producţii precum „Tinker“, „Tailor“, „Soldier“, „Spy“ şi „The Girl with the Dragon Tattoo“.

Mihail Gorbaciov a fost conducătorul Uniunii Sovietice din 1985 până în 1991. Încercările sale de reformă au dus la încheierea Războiului Rece, la încetarea monopolului politic al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice şi la prăbuşirea Uniunii Sovietice. A primit Premiul Nobel pentru Pace în 1990. Este în continuare activ în politică.

