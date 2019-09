Decizia CNA în cazul viticultorului care s-a lăudat la „Viaţa Satului“, de la TVR 1, că produce vin cu ajutorul virginelor care-i calcă strugurii VIDEO

Cum s-a apărat postul public

Nicolae Voican, reprezentant TVR, a declarat că ediţia respectivă s-a vrut a fi una „amuzantă“.

„Acest material difuzat în emisiunea „Viaţa Satului“ a fost ultimul din cadrul acelei ediţii. A fost înainte de genericul de final. Realizatorul a vrut să dea o noută mai amuzantă întregii emisiuni, care nu a fost în direct. S-a vrut ca ea să fie o poveste. Nu pot să comentez reacţiile moderatorului, doar vreau să vă spun că asta s-a dorit. Imaginile, aşa cum aţi văzut şi dumneavoastră, şi a şi spus domnul patron de cramă, s-a vrut o poveste şi pe începerea stoarcerii vinului, ca să iasă bun, s-a făcut în baza unei tradiţii, cum sunt foarte multe tradiţii la noi, în România. (...) V-am spus, fiind ultimul material din emisiune, s-a vrut ca publicul să fie puţin amuzat.“

Cum s-a apărat Gheorghe Albu, fermierul în cauză

„Facerea vinului în sistem tradiţional. Adică prin stoarcerea boabelor de struguri cu fete virgine. Printr-o agenţie matrimonială am invitat, am comandat să ni se aducă 40 de fete virgine. Ne-au adus 40 de fete dar noi n-am mers pe cuvântul lor, le-am dus la o clinică. În autocar s-au urcat doar 27, în final la clinică au picat şi-au rămas doar cele 6 fete care le vedeţi în imagine (ridicând de pe masă un dosar), iar aici avem certificatele lor de virginitate pentru că în legendă se spune că dacă fetele care ar fi acolo în ... lin aşa cum se numeşte vasul în care se zdrobesc strugurii, vinul are şi amar“, a declarat Gheorghe Albu.