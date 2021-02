Daria Batschi-Beleca i-a impresionat pe juraţii de la "Românii au Talent" şi a obţinut al cincilea Golden Buzz din noul sezon

Daria Batschi este elevă la un liceu de artă din Bucureşti. Concurenta a venit la Românii au Talent, sezonul 11, cu un număr spectaculos de artă şi anume, cântatul la harpă. Eleva studiază acest instrument muzical încă din clasa a 5-a, iar cel mai mare vis al ei este să ajungă solistă la harpă, dar şi profesor.

Daria Batschi-Beleca, Golden Buzz-ul lui Andi Moisescu

„Harpa nu este deloc plictisitoare, din contră, e un instrument elegant, e ceva mai deosebit, nu găseşti oriunde harpist. Sunt foarte puţine persoane care cântă la harpă sau au înclinaţii de genul ăsta şi e un instrument aparte.

Am descoperit harpa în clasa a cinci a când am dat admitere la George Enescu. Voiam să dau la pian, dar a trebuit să dau la alt instrument. Pian ar fi trebuit să fac din clasa întâi, aşa că mi s-a dat o listă de instrumente printre care mi s-a dat şi harpa, am să o văd şi am zis că nu mai vreau să văd şi alte instrumente, fiindcă îmi place harpa şi vreau să rămân la harpă”, a declarat Daria.

