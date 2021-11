Cum s-au cunoscut Mihai şi Elwira Petre

La întrebarea cum v-aţi cunoscut, Mihai a răspuns simplu: "Amândoi suntem sportivi de performanţă. Prin 2001, îmi căutăm o partenera de dans, nu reuşeam să găsesc pe cineva cu care să fac echipă şi, prin urmare, nu puteam participa la competiţii. Au fost momen­te în care am vrut să renunţ la dans. Însă a apă­rut... Elwira. Şi ea îşi cauta un partener, aşa că am aranjat o întâlnire, la Chişinău - antrenorul ei preda în Republica Moldova. Am mers până aco­lo cu maşana, împreună cu tata. Trei zile am stat în sală, am dansat, am văzut la ce stiluri suntem mai buni şi am decis să ne antrenăm împreună. Pe atunci, comunicăm in limba engleză", povestea MIhai Petre, în 2010, pentru Pro TV Magazin.

„Eram disperat să-mi găsesc o parteneră şi să particip concursurile de dans. Aşa că am plecat în Polonia, unde ne-am antrenat câteva luni. Am închiriat un apartament acolo, dar n-aveam nici maşină de spălat, nici televizor. Aşa că eu îmi spălam singur rufele, îmi călcam, la capitolul gătit improvizam… Apoi, ne-am întors în România. Nu pot să spun data exactă când ne-am îndrăgostit. Totul s-a petrecut în timp, după ce am început să ne cunoaştem mai bine, să ne descoperim. Cred că amândoi am făcut primul pas, în acelaşi timp. A renunţat la viaţa ei din Polonia pentru a fi cu mine. Ne-am mutat imediat împreună, dar am cerut-o în căsătorie prin 2006. După doi ani, am făcut şi nuntă. Nu mai ştiu în ce limba am formulat întrebarea, important era că ştiam cum sună DA şi în română, şi în poloneză, şi în engleză”, povestea MIhai pentru publicaţia amintită.