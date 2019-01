Cine sunt invitaţii din prima semifinală Eurovision România 2019 FOTO

11 dintre semifinaliştii Eurovision România 2019 concurează pentru un loc în Finala Selecţiei Naţionale.

Destin – Trooper, The Call: Dynasty Of Love – Berniceya, Rock This Way – Ommieh & Anakrisez, Skyscraper - Teodora Dinu, Without You (Sin Ti) - Dya & Lucian Colareza, Weight Of The World – Nicola, The Way It Goes – Steam, Underground – Vaida, We Are The Ones - Claudiu Mirea, Song Of My Heart - The Four şi Army Of Love - Bella Santiago intră, duminică seară, în prima semifinală Eurovision România 2019.

Show-ul va fi deschis de trupa ieşeană The Sky Dance Company. Dansatorii vor marca a 20-a participare a României la Eurovision cu un moment inedit, pe ritmuri autohtone.

Momentul serii îi aparţine Iulianei Beregoi, tânăra vedetă urmând să susţină un recital special la finalul concursului.

Cu o continuă ascensiune pe plan profesional, Iuliana Beregoi a devenit, în scurt timp un adevărat fenomen în rândul adolescenţilor din România şi din străinătate. Piesele interpretate de tânăra artistă au peste 70 de milioane de vizualizări pe contul de Youtube, iar duminică, vor electriza scena Eurovision de la Iaşi.

Iuliana Beregoi FOTO Antena 1

Cum va arăta scena

Una dintre provocările acestei ediţii este realizarea scenei, care va fi construită integral de TVR, lumina, grafica, şi personajele pregătite pentru show creând atmosfera unui basm modern.

Pornind de la sloganul „Împlineşte visul!”, regizorul Dan Manoliu a imaginat un spaţiu „transparent“, unde, în premieră, CAMERA VERDE se va afla pe scenă, iar întreg ansamblul va fi amplasat în mijlocul spectatorilor şi va fi vizibil 360 de grade.

12 panouri LED vor difuza mesajele de încurajare ale reprezentanţilor României la ediţiile anterioare Eurovision pentru concurenţii serii.

Grafica este semnată de o echipă cu un portofoliu impresionant: Untold, Electric Castle, Neversea, Awake, iar luminile proiectate de 200 de capete inteligente vor fi dirijate de light designer-ul Sergiu Ardelean.

Show-ul, prezentat de cunoscutul artist Aurelian Temişan şi vedeta TVR Ilinca Avram, va fi transmis în direct şi în exclusivitate la TVR 1, TVR HD, TVR Internaţional, TVR Moldova şi online, pe TVR+, de la ora 21.00. Evenimentul este realizat de Televiziunea Română, în parteneriat cu Primăria Municipiului Iaşi şi Consiliul Judeţean Iaşi. Având deja experienţa semifinalei de la Focşani, care a deschis seria spectacolelor Eurovision România 2018, echipa TVR Iaşi s-a implicat şi în acest an în organizarea unui show al Selecţiei Naţionale.

Ordinea intrării în concurs din prima semifinală Eurovision România 2019: 1. Trooper - „Destin“ 2. Berniceya - „The Call: Dynasty of Love“ 3. Ommieh & Anakrisez - „Rock This Way“ 4. Teodora Dinu - „Skyscraper“ 5. DYA & Lucian Colareza - „Without You (Sin ti)“ 6. Nicola - „Weight of The World“ 7. Steam - „The Way It Goes“ 8. Vaida - „Underground“ 9. Claudiu Mirea - „We Are The Ones“ 10. The Four - „Song of My Heart“ 11. Bella Santiago - „Army of Love“ Cum se votează

Juriul naţional va decide cinci câştigători , în timp ce publicul votează timp de 30 de minute şi alege una dintre piesele care merg mai departe în finala Eurovision România 2019. Următoarea semifinală va fi pe 10 februarie, la Sala Sporturilor din Arad, urmând ca finala în care se va decide reprezentantul României la Eurovision 2019 să aibă loc pe 17 februarie la Bucureşti.

Votul va putea fi exprimat trimiţând numărul de intrare în concurs al favoritului (01, 02, 03,...11), prin SMS, la numărul 1264 (tarif: 0.5 euro, TVA inclus), număr valabil în reţelele Digi Mobil, Orange, Telekom şi Vodafone, ori sunând la acelaşi număr de telefon - 1264 şi tastând numărul piesei favorite din concurs: 01, 02, 03... 11, cu acelaşi tarif (0.5 euro, TVA inclus / apel), valabil în reţelele Digi Mobil, Orange, Telekom şi Vodafone. De pe un număr de telefon se poate vota o singura dată pentru fiecare piesă în parte. Liniile telefonice se vor deschide la semnalul „START VOT!“ şi se vor închide la semnalul „STOP VOT!”.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: