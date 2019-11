Cine a câştigat Masterchef 2019: „Am spulberat mitul cum că bărbaţii domină bucătăria“

La capătul unor probe dificile şi epuizante, Alina Gologan a ieşit învingătoare şi a pus mâna pe marele premiu de 50.000 de euro, după ce a reuşit să le demonstreze celor trei membri ai juriului, Silviu Chelaru, Joseph Hadad şi Cosmin Tudoran, că deţine cele mai bune abilităţi culinare.

Vizibil emoţionată şi extrem de fericită, ea a declarat: „Câştigarea titlului MasterChef reprezintă recunoaşterea muncii mele de pe toată durata competiţiei. A fost un concurs puţin dulce, puţin picant, presărat cu mirodenii de emoţie, care ne-a frământat pe toţi ca pe aluat. Cu toate acestea, în această ediţie am spulberat mitul cum că bărbaţii domină bucătăria, deşi competiţia mea masculină a fost acerbă. Nu m-am visat cu trofeul în mână decât după ce am intrat în pâine, ca să spun aşa. Abia în ultimele etape am realizat că trebuie să am mintea mai ascuţită decât cuţitele şi să mă concentrez, pentru că pot face o surpriză frumoasă. Sunt o gurmandă care a îndrăznit la mai mult şi mi-a ieşit pentru că am pus pasiune şi multă muncă în această reţetă a succesului“.

„Este unul dintre cele mai fericite momente din viaţa mea şi mă simt norocoasă că am atât de mulţi oameni în jur, alături de care mă pot bucura de un moment pe care îl trăieşti o singură dată. Pentru mine, titlul MasterChef 2019 este un preparat care se împarte cu cei dragi şi tot ce vreau să vă mai spun e «bon appetit!»”, a încheiat Alina Gologan.