Cel mai tânăr primar din România, în prima ediţie „Chefi la cuţite“. Ce a gătit edilul: „Am dat licenţa între cele două tururi de alegeri“ VIDEO

Printre cei care au „condimentat“ atmosfera din platou cu poveşti, dar şi cu o farfurie gustoasă este şi Nica Alin Adrian.

Concurentul este din Dudeştii Noi (jud. Timiş), iar la vârsta de doar 23 de ani a ajuns cel mai tânăr primar din România. Acum are 38 şi este la al patrulea mandat.

„Am venit la Chefi la cuţite ca să demonstrez tuturor celor care mai au dubii, că dacă ai un vis trebuie să îl urmezi fără regrete, cu toată convingerea, până la capăt. În acest fel cu siguranţă se va îndeplini!“, spune cu multă convingere primarul Alin.

Absolvent al Facultăţii de Automatică şi Calculatoare, acesta a ales să se dedice comunităţii sale, iar în anul 2004 a fost ales pentru prima dată în funcţia de primar, fiind, la 23 de ani, cel mai tânăr om ales vreodată în această funcţie, în România.

„Licenţa am susţinut-o între cele două tururi ale alegerilor locale. A fost o perioadă intensă în care am fost pus în situaţii dintre cele mai diverse care m-au marcat pentru viitor“, mărturiseşte acesta.

În prezent, Alin se află la al patrulea mandat. „În 2004 mă aflam la o răscruce de drumuri. Trebuia să aleg între a avea o carieră de inginer, domeniu pentru care m-am pregătit şi am studiat la Facultatea de Automatică şi Calculatoare din Timişoara, cariera de muzician, pentru că am fost elevul Şcolii Populare de Artă din Timişoara şi cariera în administraţie. Alegerea pe care am făcut-o a fost să mă dedic comunităţii care m-a adoptat. Aveam 23 de ani şi două luni când am fost ales primar. Şi la al doilea mandat, tot cel mai tânăr primar am rămas, pentru că în 2008 aveam doar 27 de ani. Unii spuneau că sunt obraznic de tânăr“, a povestit Alin Nica.

„Este o mare responsabilitate pentru că ai în mâini, de multe ori, chiar viaţa oamenilor. Ultimul mandat l-am câştigat cu 70% din voturi“, a adăugat primarul, în cadrul emisiunii.

„Cred că a fost o nebunie din partea mea să candidez la acea vârstă, dar a fost o nebunie şi mai pare din partea cetăţenilor care m-au ales“, a glumit tânărul, care a adăugat: „Am vrut să demonstrez, alături de un grup de prieteni tineri, că se poate schimba în bine comuna noastră, unde nu se mai făcuseră lucruri de zeci de ani, şi am reuşit acest lucru. N-am dat nici sacoşe, nici găleţi cetăţenilor.“ Primarul din Dudeştii Noi a gătit o prăjitură cu mere, morcovi şi cremă de brânză, iar chefii i-au acordat şansa de a merge mai departe. Primarul a primit două cuţite, de la Florin Dumitrescu şi Sorin Bontea.

Dincolo de politică, administraţie, iar mai nou gastronomie, Nica a avut ca pasiune şi muzica, în 2013 ajungând până în finala naţională a Eurovision.

„Am încercat să văd ce ar fi fost dacă alegeam muzica şi am vrut să îmi demonstrez că ar fi putut să fie şi aceasta o direcţie de succes”, a povestit Nica în prima ediţie a show-ului „Chefi la cuţite“.

FOTO Antena 1

