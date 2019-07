Când începe noua emisiune culinară de la Antena 1, „Gazda perfectă“: în ce zile va fi difuzată

Vara aceasta, românii dau testul ospitalitãţii în cadrul celui mai nou show de la Antena 1. Începând din 5 august, în fiecare zi, de luni pânã vineri, de la ora 17.00, Antena 1 caută „Gazda perfectă“.





Show-ul de day-time are la bază formatul internaţional Come dine with me, format ce a cucerit publicul din peste 40 de ţări, printre care SUA, Italia, Spania, Anglia sau Franţa.





Un grup de cinci oameni care nu ştiu nimic unul despre celălalt încearcă să demonstreze că ospitalitatea şi abilităţile culinare îi recomandă pentru a fi o gazdă desăvârşită. În fiecare zi, de luni până vineri, de la ora 17.00, cei cinci vor concepe meniuri sofisticate şi vor încerca să creeze o atmosferă cât mai primitoare în casele lor pentru a-i convinge pe ceilalţi de calităţile personale.





La finalul fiecărei cine, concurenţii vor oferi puncte celui care le-a fost gazdă, însoţite bineînţeles de laude sau critici, iar la sfârşitul ediţiei, câştigătorul, cel care acumulează cel mai mare punctaj, va primi titlul de „Gazda perfectă“ şi un premiu de 10.000 lei.





Emisiunea conturează portretul românului bucuros de musafiri, omul de rând care se pregăteşte în fel şi chip atunci când ştie că trebuie să îşi impresioneze invitaţii. Acţiunea show-ului se va construi în jurul cinelor care aduc la un loc personalităţi diferite, oameni cu preferinţe şi obiceiuri diferite, lucru care va face de altfel şi deliciul telespectatorilor.







Înscrierile continuă pe casting.a1.ro.





