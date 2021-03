Alexandra Stan, răspunsuri sincere în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”: „Uneori mă mai simt săracă. Nu e o crimă”

„M-a surprins prin inocenţă. Alexandra Stan este o faţă foarte caldă şi un copil foarte curat. Nu am detectat nimic fals în apariţia ei, este doar caldă, deschisă, este o tânăra femeie minunată”, a spus Denise Rifai despre Alexandra Stan, citată Click.ro.

“Ai cunoscut faima multe prea devreme?”, “Suferi de vedetism?”, “Îţi plac băieţii răi?”, “Ai vrut să te sinucizi?”, “Câţi bani ai câştigat până acum?”, “L-ai urât pe tatăl tău?” sunt doar câteva dintre întrebările adresate Alexandrei Stan în cadrul emisiuni „40 de întrebări cu Denise Rifai”.

Răspunsurile Alexandrei Stan:

„Cred că nu există un secet pentru un succes atât de rapid. Secretul succesului cred că este foarte multă muncă. Am avut şi mult noroc si talent”, a răspuns ea când a fost întrebată care este secretul succesului său.

„Piesa Mr Saxobeat a fost derivată din altă piesă. Am fost contactaţi pentru o reclamă, aşa a apărut. Stând în studio şi lucrând am pus un saxofon în piesă şi aşa a fost creată. Piesa a devenit hit de la sine”, a răspuns când a fost întrebată despre piesa Mr. Saxobeat.

„Cred că amândouă avem voci speciale, avem timbru unic. De asta şi recunoşti vocile noastre. Nu ştiam că şi-a înuşit piesa Mr Saxobeat”, a răsâpuns ea când a fost întrebată despre faptul că Selena Gomez i-a cântat piesa în concerte.

„Cred că da şi nu. E important să ştii un instrument. Am regretat că nu am studiat. Am studiat un an pian. Dar a fost greu”, a răspuns când a fost întrebată dacă e important pentru un artist să aibă studii muzicale.

„Am fost, da. Am fost copil răsfăţat. Faţă de sora mea, am fost răsfăţată. Cred că am venit şi cu o altfel de energie. Mereu eram zâmbăreaţă, cântam”, a răspuns ea când a fost întrebată dacă a fost un copil răsfăţat.

„Să ştii că uneori nu. Sunt sinceră. Uneori chiar mai am complexul ăsta. Uneori mă mai simt săracă. Nu e o crimă. Uneori simt că nu am rezonanţă, abundenţă, vectorul acela al banilor. Mie mi-au mers bine lucrurile în viaţă. Nu trebuie să mă stresez foarte tare pentru bani. Când am o perioadă mai încărcată, când trebuie să plătesc multe, se întâmplă să apară proiecte şi să mă redresez. Însă mă mai simt săracă. te marchează. e un complex”, a răspuns ea când a fost întrebată dacă a depăşit complexul fetei sărace de la ţară.

